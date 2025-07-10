В Волгодонске водитель едва не спровоцировал аварию, нарушив ПДД

В Волгодонске во время мониторинга сети Интернет полицейские нашли видео с нарушением правил дорожного движения на улице Маршала Кошевого. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
На кадрах видно, как 39-летний водитель пересек двойную сплошную линию разметки, после чего повернул налево и создал аварийную ситуацию.
— По данному факту в отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ, — говорится в сообщении.
Теперь водителю грозит штраф в 1000 рублей.