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В Волгодонске водитель едва не спровоцировал аварию, нарушив ПДД

В Ростовской области автомобилист пересек двойную сплошную линию и чуть не устроил ДТП.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске во время мониторинга сети Интернет полицейские нашли видео с нарушением правил дорожного движения на улице Маршала Кошевого. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

На кадрах видно, как 39-летний водитель пересек двойную сплошную линию разметки, после чего повернул налево и создал аварийную ситуацию.

— По данному факту в отношении водителя составлен административный материал по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Теперь водителю грозит штраф в 1000 рублей.