В НЦФМ создана первая в РФ отечественная система управления роботами силой мысли

В разработанной учеными системе оператор управляет движениями робота с помощью моторного воображения. «Сначала он учится представлять различные действия, при этом сигналы мозга фиксируют и анализируют. Зарегистрированные сигналы мозга поступают для анализа в систему нейроуправления — блок с мемристорным чипом, который может располагаться как на операторе, так и на самом роботе или протезе», — рассказала соавтор разработки, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых, профессор кафедры нейротехнологий ННГУ Сусанна Гордлеева. Сигналы мозга считываются классическим ЭЭГ-шлемом и поступают по вайфай на плату с мемристорным чипом, на котором команда обрабатывается и передается роботу. Оператор в процессе может скорректировать свою команду, например, изменить направление движения робота.