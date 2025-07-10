МЧС разослало белорусам СМС-сообщения с важным предупреждением

Министерство по чрезвычайным ситуациям в четверг, 10 июля, разослало белорусам СМС-сообщения с важным предупреждением.
В сообщении сказано, что в Беларуси 11 июля, в пятницу, прогнозируются грозы, град. Кроме того, непогода будет сопровождаться сильным ветром.
Белорусы получили сообщения с предупреждениями от МЧС. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: читатель «КП».
Тем временем белоруска Арина Соболенко проиграла в полуфинале Уимблдона Анисимовой из США.
Ранее в Беларуси санэпидслужба нашла молодой картофель из Азербайджана с нитратами.
Вместе с тем белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство.