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МЧС разослало белорусам СМС-сообщения с важным предупреждением

Белорусы получили сообщения с предупреждениями от МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по чрезвычайным ситуациям в четверг, 10 июля, разослало белорусам СМС-сообщения с важным предупреждением.

В сообщении сказано, что в Беларуси 11 июля, в пятницу, прогнозируются грозы, град. Кроме того, непогода будет сопровождаться сильным ветром.

Белорусы получили сообщения с предупреждениями от МЧС. Снимок носит иллюстративный характер. Фото: читатель «КП».

Тем временем белоруска Арина Соболенко проиграла в полуфинале Уимблдона Анисимовой из США.

Ранее в Беларуси санэпидслужба нашла молодой картофель из Азербайджана с нитратами.

Вместе с тем белорус привел на ДНК-экспертизу шестерых детей, чтобы определить отцовство.