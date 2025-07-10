«Привет, дружочек!» За что белорусы так любят аккаунт Комаровки в соцсетях

— Продвигать рынок в соцсетях не только можно, но и нужно, — уверен Иван Ткачук. — Главное, быть максимально честным с человеком, который находится по ту сторону экрана. Мне нравится, когда мои подписчики пишут: «Баба Рая, у тебя такой ламповый аккаунт!». Сначала не понимал, что значит ламповый. Старый? Но выяснилось — нет, он теплый и честный. У нас капуста — это капуста, огурцы — это огурцы. Они всегда настоящие. Просто надо быть тем, кто ты есть, а не таким, каким хочешь выглядеть. Мы ежедневно мониторим цены на рынке и откровенно рассказываем о них на страницах своих соцсетей. У нас обычная работа, которой, как и в любой другой сфере, необходимо заниматься. Надо оставаться открытым, всегда готовым ответить на вопросы, разбираться в технологических процессах.