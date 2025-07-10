«Привет, дружочек!» За что белорусы так любят аккаунт Комаровки в соцсетях

«Комаровка — живая душа, гастрономический бренд, театральное действо и музей одновременно», — считает заместитель генерального директора по развитию УП «Минский Комаровский рынок» Иван Ткачук. Он же ведущий аккаунтов в социальных сетях — Баба Рая. Сегодня Иван Ткачук — наш проводник по старейшему столичному базару. Что можно здесь диковинного приобрести, какие уникальные люди стоят по ту сторону прилавка и почему рынок сравнивают с театром, узнали во время прогулки по Комаровке.
«Баба Рая, у тебя такой ламповый аккаунт!».
Комаровка давно стала культовым местом, точкой притяжения для многих поколений минчан и гостей столицы. Сюда хочется зайти, чтобы побродить среди рядов, посмотреть на колоритных продавцов и покупателей и, не удержавшись от покупок, уйти с полной торбой.
— Добрый день, меня зовут Иван Ткачук, но, наверное, многие знают меня как Бабу Раю, — неожиданно представляется собеседник и охотно дает определение месту своей работы: — Комаровский рынок — живая душа, гастрономический бренд, театральное действо и музей одновременно. Комаровка — это все мы, неотъемлемая часть города. Люди приходят к нам не только за покупками, но и за общением.
Иван Алексеевич настаивает: как такового медийного лица у рынка нет. Есть собирательный образ — Баба Рая. Если углубляться в историю, скульптура, установленная у здания крытого рынка, — бронзовая торговка с мешком семечек, окруженная такими же бронзовыми птицами.
— Конечно, у нее есть прототип, — охотно поясняет Иван Ткачук. — Была когда-то бабушка Рая, которая торговала семечками на Комаровке. К ней все очень тепло относились. С другой стороны, Баба Рая — легенда и собирательный образ. Сегодня у нас тоже есть бабушки, которые привозят на рынок свою продукцию, и чем-то они похожи на Раю. У них может быть любое имя. А вот семечками сегодня торгуют в основном мужчины. Когда мы создавали аккаунт Комаровки в «Инстаграме», то постарались перенести теплое отношение между продавцами и покупателями, любовь к Бабе Рае в Сеть. Считаю, нам это удалось.
Иван Алексеевич вспоминает, что идея использовать образ Бабы Раи появилась в 2016 году, когда ему, только принятому на работу специалисту, поставили задачу — развивать социальные сети Комаровки для привлечения покупателей.
— Продвигать рынок в соцсетях не только можно, но и нужно, — уверен Иван Ткачук. — Главное, быть максимально честным с человеком, который находится по ту сторону экрана. Мне нравится, когда мои подписчики пишут: «Баба Рая, у тебя такой ламповый аккаунт!». Сначала не понимал, что значит ламповый. Старый? Но выяснилось — нет, он теплый и честный. У нас капуста — это капуста, огурцы — это огурцы. Они всегда настоящие. Просто надо быть тем, кто ты есть, а не таким, каким хочешь выглядеть. Мы ежедневно мониторим цены на рынке и откровенно рассказываем о них на страницах своих соцсетей. У нас обычная работа, которой, как и в любой другой сфере, необходимо заниматься. Надо оставаться открытым, всегда готовым ответить на вопросы, разбираться в технологических процессах.
К каждому покупателю относиться, как к беременной женщине.
Хватает и подписчиков, которые подходят к аккаунту Комаровки как к справочной службе: «Сколько стоит клубника? А малина?». Потому, безусловно, одна из целей соцсетей — держать людей в курсе ценового диапазона.
— А есть и такие, которые просят найти какой-нибудь новый интересный продукт или диковинный фрукт, — рассказывает Иван Ткачук. — Многие просто желают нам хорошего дня. Мы, в свою очередь, тоже ежедневно говорим своим подписчикам: «Доброе утро, дорогой мой дружочек». Наш пост в сторис всегда начинается с этой фразы. И возникает точно такая же обратная связь: «Доброе утро! Я по тебе скучала, Бабушка Рая, не заглядывала давно». Мы всегда общаемся с подписчиками не с позиции государственного предприятия, а как со старыми добрыми друзьями или соседями. Поэтому и к нам обращаются со словами: «Бабушка Раюшка, подскажи!» — и мы обращаемся к подписчикам: «Привет, дружочек!» — а не: «Здравствуйте, уважаемая Анна Ивановна». Так и должно быть, потому что любовь спасает мир.
И здесь Иван Алексеевич в очередной раз ставит нас в тупик, заявляя: к каждому покупателю нужно относиться, как к беременной женщине.
— В этом нет никакого сексизма или чего-то обидного, — поясняет собеседник. — Однажды в два часа ночи нам написала беременная, ей были очень нужны проросшие зерна пшеницы. Я еще не спал и пообещал, что утром первым делом найду их. Нашел, написал ей. Девушка сильно благодарила и призналась, что не ожидала, что кто-то ответит ей в два ночи: «Но мне было так нужно, чтобы кто-то со мной поговорил, не оставил меня наедине с проблемой». В тот момент я и сделал вывод, что к каждому покупателю нужно относиться, как к беременной. Обязательно отвечать, причем как можно быстрее. Важно, чтобы человек чувствовал, что он кому-то нужен. Возможно, я идеализирую, но для себя все вижу именно так.
«Вижу свои истории нежными глазами».
Пока мы беседовали с Иваном Ткачуком, в «Инстаграм» Бабе Рае поступило пять вопросов. В том числе по огурцам «китайский змей» и ценам на клубнику. Интересуемся, что за необычный сорт огурцов.
— У нас работает очень интересная семейная пара продавцов, — охотно поясняет собеседник. — Муж — афганец, жена — белоруска. Смесь культур. Они выращивают и привозят к нам на рынок экзотические фрукты и овощи. Каждое лето радуют чем-то новым. А я хожу по рынку, вижу и рассказываю о новинках. В этом году это сладкие огурцы «китайский змей». Скоро появятся кабачки крукнек и момордика. У нас много покупателей, которые любят готовить что-то необычное, вводят в свой рацион новые фрукты и овощи. Рынок — фестиваль гастрономических культур. Здесь можно найти что угодно.
Кажется, что Иван Алексеевич способен часами рассказывать о продавцах на рынке. И знакомит нас с Николаем Валентиновичем со Столинщины, который с детства помогал родителям торговать на Комаровке продукцией собственного производства:
— Тогда он был Коленькой, теперь стал Николаем Валентиновичем. Многие покупатели его знают и приходят именно к нему. Это одна из историй о том, как идут на продавца. О людях, которые делают рынок рынком, наполняют его своей жизнью. Среди них и молодые люди, помогающие торговать родителям, и бабушки со своими цветами или ягодами. Мы все разные.
Иван Алексеевич рассказывает, что на Комаровке сегодня более 1000 продавцов:
— С этим у меня тоже связана интересная история. Готовил сюжет ко Дню матери, решил снять, что вот это мама Пети, а это мама Тани. Но когда начал общаться с женщинами, оказалось, что у нас работает, помимо мамы девяти детей, еще немало многодетных родителей. Вот, наверное, такие истории и трогают подписчиков, когда они видят не просто продавца Светлану, а женщину, воспитывающую девять ребят.
Есть там и семейные династии. Как правило, они выращивают свою продукцию, вечером собирают и к утру привозят на рынок, чтобы продать, а на следующий день опять едут собирать урожай. Но как сами торгующие относятся к тому, что администрация приходит к ним, расспрашивает и фотографирует?
— Люди видят, что это помогает в торговле, — уверен Иван Ткачук. — Мы рассказали — покупатели узнали и пришли. Недавно была публикация о супругах, благодаря которой они продали весь товар за полтора часа. К ним сразу выстроилась длинная очередь. И мы знаем, что как реклама такой метод работает очень хорошо. Это тоже наша цель: продавцы должны понимать, что рынок — душевное место, а покупатели вместе с ними делают его таким.
— Я вижу свои истории нежными глазами, — признается собеседник. — Они про любовь, про душевные взаимоотношения, про добро и тепло. И я хочу, чтобы продавцы это замечали и относились к историям точно так же, как и я. Чтобы моими глазами видели эту нежность, учились выстраивать взаимоотношения с покупателем.
Одна из последних нежных историй — о семейной паре учителей из региона, которая приехала к дочке на выпускной. Чтобы окупить дорогу, родители собрали всю свою черешню и привезли на рынок.
— Когда мы у себя написали об этом, часть комментариев была: «Боже, да это же мой учитель!» — рассказывает Иван Ткачук. — Прекрасно же, когда человек не сидит на месте, а что-то растит для души.
Ненаписанная книга Комаровки.
— Наши подписчики, как и все потребители, хотят знать: где лучшая цена, куда лучше поехать — на Комаровку или в торговые сети? — не скрывает Иван Ткачук. — Я всегда отвечаю: такого выбора, как у нас, больше нигде нет. Например, помидоры. Все мы летом любим порезать их, посыпать солью и насладиться непередаваемым вкусом. Но в торговых сетях даже в сезон можно найти не более четырех сортов, а у нас — свыше сорока. Поэтому всегда лучше приезжать сюда.
При всей кажущейся простоте торговли на рынке она не менее, а, возможно, даже более сложная, чем в магазинах. Понятно, что стоимость плодоовощной продукции имеет сезонный характер. Но если цены в магазинах устанавливаются минимум на день и едины для всех, то на рынке они могут меняться в зависимости от конъюнктуры и покупательской активности. Еще можно и поторговаться. А за что сам Иван Ткачук любит Комаровку?
— За атмосферу, за множество цветов, за теплые встречи, за душевные и яркие события, — перечисляет собеседник. — За то время, что я здесь работаю, было много знаковых событий. Так, у нас знакомились пары и приезжали сюда в день свадьбы. Рынок — вообще уникальное, волшебное место, которое саморегулируется. Здесь происходят, на первый взгляд, простые, жизненные события, но они на самом деле очень необычные. Про рынок можно написать книгу, и это будут истории жизни людей, которые работают здесь и которые приходят сюда делать покупки. Ведь рынок — это все мы, это огромная часть столицы. У него своя уникальная история, и она будет продолжаться, что бы ни случилось.
Алексей Горбунов,
фото Вадима Кондратюка,
газета «7 дней».-0-