Бдительность ростовских врачей помогла спасти мужчине жизнь

Внимательность и оперативные действия медиков поликлиники № 1 в Ростове помогли своевременно выявить у пациента опасное заболевание, а также организовать операцию в Москве.
Мужчина обратился к ростовским врачам с жалобами на здоровье. Во время УЗИ брюшной полости медики заподозрили аневризму брюшной аорты. Ростовчанина немедленно направили в РОКБ № 1, где диагноз подтвердился.
Благодаря слаженной работе донских медиков мужчину в кратчайшие сроки отправили на высокотехнологичную операцию в НМИЦ им. А. Н. Бакулева в Москве. Параллельно была проведена телемедицинская консультация в Институте им. Алмазова.
В итоге операция прошла успешно. Сейчас мужчина проходит реабилитацию.