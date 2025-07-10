Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бдительность ростовских врачей помогла спасти мужчине жизнь

Ростовские врачи выявили у мужчины опасное заболевание и помогли организовать лечение в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Внимательность и оперативные действия медиков поликлиники № 1 в Ростове помогли своевременно выявить у пациента опасное заболевание, а также организовать операцию в Москве.

Мужчина обратился к ростовским врачам с жалобами на здоровье. Во время УЗИ брюшной полости медики заподозрили аневризму брюшной аорты. Ростовчанина немедленно направили в РОКБ № 1, где диагноз подтвердился.

Благодаря слаженной работе донских медиков мужчину в кратчайшие сроки отправили на высокотехнологичную операцию в НМИЦ им. А. Н. Бакулева в Москве. Параллельно была проведена телемедицинская консультация в Институте им. Алмазова.

В итоге операция прошла успешно. Сейчас мужчина проходит реабилитацию.