Феномен единства народов в годы ВОВ. Историки СНГ издали книгу, посвященную 80-летию Победы

Воинский и трудовой подвиг граждан всех республик Советского Союза объединил и научное сообщество СНГ и других стран в выработке согласованных подходов в изучении Второй мировой войны. Вопрос участия всех республик СССР в Великой Отечественной войне — вопрос подхода к формированию исторического мировоззрения у будущих поколений. Таков один из важнейших выводов авторов материалов этой монографии, в которой представлено системное исследование феномена единства народов СССР в 1941—1945 годах.