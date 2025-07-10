Феномен единства народов в годы ВОВ. Историки СНГ издали книгу, посвященную 80-летию Победы

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для сохранения исторической правды, объективной информации о Великой Отечественной войне, а также подвига народов стран СНГ, выполняя поручение Совета глав государств СНГ, издан коллективный труд историков постсоветского пространства «Народы Советского Союза и Великая Победа. 1941−1945». Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах Исполнительного комитета СНГ.
Материалы глав, раскрывающие вклад народов Советского Союза в Великую Победу, подготовили ведущие специалисты национальных академий наук из Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Этот масштабный проект стал важным вкладом в сохранение исторической памяти и укрепление международного научного сотрудничества.
Фундаментальная совместная монография историков стран СНГ подготовлена под эгидой Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств — участников СНГ. Основное содержание книги составляет анализ участия советских республик в их совместной борьбе против агрессии гитлеровской Германии и ее сателлитов, отражает героический вклад всех народов СССР на фронте и в тылу в общую Победу.
Презентация книги состоялась в Москве во время международной научной конференции «80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне». Представляя книгу на конференции, один из ее соавторов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян подчеркнул, что книга объективно, без идеологического уклона рассказала о феномене единства народов СССР в годы Великой Отечественной войны.
Воинский и трудовой подвиг граждан всех республик Советского Союза объединил и научное сообщество СНГ и других стран в выработке согласованных подходов в изучении Второй мировой войны. Вопрос участия всех республик СССР в Великой Отечественной войне — вопрос подхода к формированию исторического мировоззрения у будущих поколений. Таков один из важнейших выводов авторов материалов этой монографии, в которой представлено системное исследование феномена единства народов СССР в 1941—1945 годах.
Для формирования исторического мировоззрения необходима целенаправленная и согласованная работа государств, института семьи, систем образования стран Содружества, средств массовой информации, отметил директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза. Другим практическим шагом по сохранению исторической правды является работа по формированию музеев-мемориалов и музейных комнат в школах, игры в историю и исторические реконструкции. Такие форматы просвещения, особенно с использованием информационных технологий, востребованы у молодежи, а посещение знаковых и памятных мест, мемориальных комплексов формирует ту историческую память, которую уже не сотрешь. -0-