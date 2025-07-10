Безопасность на земле и в воздухе. Кубраков рассказал, как в Витебске организована охрана порядка

«Что касается обеспечения охраны правопорядка, в первую очередь она начинается с пунктов пропуска. По-другому просто нельзя, мы должны обращать на это внимание. Я хочу обратиться ко всем гражданам, кто сегодня придет на концерт, другие мероприятия, отнестись с пониманием к принятым мерам безопасности, потому что мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Мы организовали службу таким образом, чтобы граждане, которые придут на праздник, чувствовали себя не стесненными. Мы минимально принимаем какие-то ограничительные меры», — сказал Иван Кубраков.