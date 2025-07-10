Безопасность на земле и в воздухе. Кубраков рассказал, как в Витебске организована охрана порядка

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новые мотоциклы в помощь и мониторинг безопасности в воздухе — как организована безопасность на «Славянском базаре в Витебске», рассказал журналистам министр внутренних дел Иван Кубраков, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр проверил, как готовы подразделения милиции, задействованные на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», и подчеркнул, что на первом месте всегда стоит безопасность граждан. «Фестиваль “Славянский базар” проводится уже не первый год, к данному мероприятию мы начинаем готовиться, как только заканчивается очередной форум. Мы анализируем охрану общественного порядка, которая проходила, изучаем опыт других стран — смотрим чрезвычайные происшествия, которые произошли в других странах, и принимаем меры, чтобы у нас не произошло такого. Особое внимание уделяется местам, где проводятся массовые мероприятия — концерты, акции», — подчеркнул глава ведомства.
Иван Кубраков отметил, что Витебск на время фестиваля стал единым пространством, где проходят массовые мероприятия. В областной центр приезжает много людей, которые ценят безопасность, в том числе граждане зарубежных стран. Он рассказал, что семьи из России и Казахстана, даже когда им не удается попасть на концерты «Славянского базара», приезжают, чтобы просто погулять и почувствовать себя в спокойной и уютной атмосфере.
«Что касается обеспечения охраны правопорядка, в первую очередь она начинается с пунктов пропуска. По-другому просто нельзя, мы должны обращать на это внимание. Я хочу обратиться ко всем гражданам, кто сегодня придет на концерт, другие мероприятия, отнестись с пониманием к принятым мерам безопасности, потому что мы все делаем для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Мы организовали службу таким образом, чтобы граждане, которые придут на праздник, чувствовали себя не стесненными. Мы минимально принимаем какие-то ограничительные меры», — сказал Иван Кубраков.
Охрана правопорядка организовывается не только в амфитеатре, но и по всему Витебску. Особое внимание уделяют безопасности на дорогах. Сегодня Госавтоинспекции подарили 10 мотоциклов марки «Минск». «Это наши отечественные мотоциклы, и это не первая партия, которую мы вручали. Сотрудники ГАИ оценили данный транспорт. Он маневренный. Уверен, он поможет в обеспечении транспортной безопасности на территории Витебской области», — проинформировал министр.
Иван Кубраков обратил внимание, что милиция также мониторит ситуацию в местах отдыха у водоемов, следит за безопасностью в воздухе, в частности, для перехвата и уничтожения дронов и других летательных аппаратов, если такие появятся около Летнего амфитеатра и в целом города. Для этого МВД задействует дроны, имеющиеся на вооружении у органов внутренних дел. «Каждому противоправному действию будет даваться принципиальная оценка. Мы держим на контроле все эти вопросы», — заявил глава ведомства.
Министр заверил, что витебский гарнизон и прибывшие со всей страны службы для охраны общественного порядка приведены в усиленный вариант несения службы. «Они будут нести службу по 12 часов, а если потребует оперативная обстановка, то и более. Мы готовы к действиям в особых условиях, в том числе в случаях осложнения погодных условий. Имеются резервы как на территории витебского гарнизона, так и в близлежащих областях — Минской и Могилевской», — сказал Иван Кубраков.
Также министр дал старт акции «За безопасность — вместе!», которая проводится под эгидой ведомства в рамках «Славянского базара». Ей уже 18 лет, и в ней всегда участвует много детей. За такое время она полюбилась не только витебчанам, но и гостям фестивальной столицы. «Все гости, которые приезжали, отзывались об этой акции очень положительно и задавали один и тот же вопрос — будет ли акция в следующем году», — поделился руководитель министерства.
Он добавил, что это мероприятие учит детей и взрослых правильному поведению в общественных местах, показывает возможности милиции, в том числе технические. Иван Кубраков сегодня побывал на локациях, пообщался с родителями и детьми. Еще одним положительным эффектом такой акции он назвал раннюю профориентацию — взрослые все чаще интересуются, с какого возраста детей принимают в военно-патриотические клубы, которые курирует министерство, и как можно поступить в учреждения образования системы МВД. Он отметил, что увеличилось число девчат, которые приходят на службу в органы внутренних дел.
«Я уверен, что акция “За безопасность — вместе!” с каждым годом будет только развиваться, двигаться вперед. 13 июля у нас финал, где будет разыгрываться главный приз — горный велосипед», — анонсировал глава ведомства. -0-Фото Надежды Костецкой.