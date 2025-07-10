Единый инновационный центр. Экономист про первые шаги на пути к ЕАЭС 2.0

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе можно было бы создать инновационную платформенную экосистему, которая позволит финансировать совместные перспективные проекты. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказала доктор экономических наук, профессор Ирина Новикова.
Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума «Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы» обозначил контуры обновленной версии экономического союза — условного ЕАЭС 2.0. Ирина Новикова отметила, что действующая модель ЕАЭС действительно может дать более эффективный результат.
«Именно поэтому возникает вопрос об интеграции 2.0. Речь идет даже не о темпах экономического роста, хотя и о них тоже, — сказала эксперт. — Это не просто наращивание кооперационных связей. Президент в том числе говорил о новых инновационных центрах. Такой единый инновационный центр у нас уже есть. Он отслеживает лучшие стартапы и так далее».
«Признание суверенитета». Эксперт про визит Келлога в Минск и роль Беларуси в большой политике.
Ирина Новикова пояснила, что такой единый инновационный центр мог бы финансировать совместные разработки стран Евразийского экономического союза — например, Беларуси и Кыргызстана. «У нас есть предприятие в Гатово, которое занимается обработкой кожи. В Кыргызстане есть кожа, но нет таких технологий, которые есть у нас. Почему бы это не объединить? Это я говорю навскидку», — добавила она.
Таким образом, резюмировала эксперт, в ЕАЭС можно было бы создать инновационную платформенную экосистему. Этим вполне могут заняться эксперты в области цифровых технологий, которые есть в странах «пятерки».-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.