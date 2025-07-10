Единый инновационный центр. Экономист про первые шаги на пути к ЕАЭС 2.0

«Именно поэтому возникает вопрос об интеграции 2.0. Речь идет даже не о темпах экономического роста, хотя и о них тоже, — сказала эксперт. — Это не просто наращивание кооперационных связей. Президент в том числе говорил о новых инновационных центрах. Такой единый инновационный центр у нас уже есть. Он отслеживает лучшие стартапы и так далее».