После грозового фронта в Минской области электроснабжение восстановлено в более чем 50 населенных пунктах

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По территории Минской области прошел грозовой фронт, который привел к массовому падению веток и деревьев на линии электропередачи. Наиболее пострадал от непогоды Червенский район. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП «Минскэнерго».