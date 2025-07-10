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После грозового фронта в Минской области электроснабжение восстановлено в более чем 50 населенных пунктах

В связи с ухудшением погодных условий мобилизованы силы электросетевых филиалов РУП «Минскэнерго» для устранения последствий стихии. В филиале «Борисовские электрические сети» введен особый режим работы.

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По территории Минской области прошел грозовой фронт, который привел к массовому падению веток и деревьев на линии электропередачи. Наиболее пострадал от непогоды Червенский район. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП «Минскэнерго».

Энергетики уже восстановили электроснабжение в более чем 50 населенных пунктах Минской области.

В связи с ухудшением погодных условий мобилизованы силы электросетевых филиалов РУП «Минскэнерго» для устранения последствий стихии. В филиале «Борисовские электрические сети» введен особый режим работы.

По состоянию на 19.00 отключено 9 воздушных линий, работы продолжаются в 33 населенных пунктах. Энергетики делают все возможное для восстановления электроснабжения в кратчайшие сроки.

В «Минскэнерго» призвали граждан соблюдать осторожность и быть внимательными в условиях неблагоприятной погодной обстановки. −0-