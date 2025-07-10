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МВД объявило в розыск бизнесмена Чичваркина

Карточка с данными Чичваркина появилась в базе розыска министерства.

Источник: Аргументы и факты

Министерство внутренних дел России объявило в розыск проживающего в Лондоне российского бизнесмена Евгения Чичваркина*. Соответствующая карточка появилась в базе розыска ведомства.

«Чичваркин Евгений Александрович 1974 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса», — следует из базы МВД России.

Там не уточняется, по какой именно статье разыскивают бизнесмена.

Напомним, в марте текущего года сообщалось, что столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.