МВД объявило в розыск бизнесмена Чичваркина

Министерство внутренних дел России объявило в розыск проживающего в Лондоне российского бизнесмена Евгения Чичваркина*. Соответствующая карточка появилась в базе розыска ведомства.
«Чичваркин Евгений Александрович 1974 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса», — следует из базы МВД России.
Там не уточняется, по какой именно статье разыскивают бизнесмена.
Напомним, в марте текущего года сообщалось, что столичная прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении бизнесмена Евгения Чичваркина.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.