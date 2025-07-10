В зоне СВО погиб 27-летний Нияз Шафиков из Башкирии

В Кушнаренковском районе Башкирии похоронили 27-летнего Нияза Шафикова, погибшего во время спецоперации. О его смерти сообщила администрация села Тайняшево.
Известно, что молодой человек после окончания школы получил образование в Уфимском машиностроительном колледже. Отслужив срочную службу в 2017—2018 годах, он пробовал себя в разных профессиях, но в августе 2023 года принял решение подписать контракт и отправиться на СВО в составе мотострелкового подразделения. Погиб мужчина в июне 2025 года.
Похоронили Нияза Шафикова в селе Ахметово.
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