В зоне СВО погиб 27-летний Нияз Шафиков из Башкирии

Известно, что молодой человек после окончания школы получил образование в Уфимском машиностроительном колледже. Отслужив срочную службу в 2017—2018 годах, он пробовал себя в разных профессиях, но в августе 2023 года принял решение подписать контракт и отправиться на СВО в составе мотострелкового подразделения. Погиб мужчина в июне 2025 года.