«Высшие силы благоволят»: самые удачные даты для свадьбы во второй половине 2025 года

— Наши предки относились к заключению брака, как к важнейшей вехе в жизни человека, особенно женщины. Считалось, что во время бракосочетания как бы умирает девушка и рождается женщина — мать и хозяйка дома. Отсюда и традиция носить фату, причем изначально ею закрывали лицо полностью: невесты — неведомой, неизвестной в переводе с древнеславянского — как будто бы нет, — рассказала она.