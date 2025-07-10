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«Высшие силы благоволят»: самые удачные даты для свадьбы во второй половине 2025 года

Многие пары верят, что правильный выбор даты свадьбы способен повлиять на гармонию семейной жизни, финансовое благополучие и счастье будущих супругов. «Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Евгении Беловой, какие даты для заключения брака во второй половине 2025 года наиболее благоприятные.

Многие пары верят, что правильный выбор даты свадьбы способен повлиять на гармонию семейной жизни, финансовое благополучие и счастье будущих супругов. «Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Евгении Беловой, какие даты для заключения брака во второй половине 2025 года наиболее благоприятные.

Почему это важно.

По словам эксперта, в древние времена день свадьбы был днем перехода, нового рождения, поэтому предки старались заручиться помощью высших сил и получить их благословение на новую жизнь.

— Наши предки относились к заключению брака, как к важнейшей вехе в жизни человека, особенно женщины. Считалось, что во время бракосочетания как бы умирает девушка и рождается женщина — мать и хозяйка дома. Отсюда и традиция носить фату, причем изначально ею закрывали лицо полностью: невесты — неведомой, неизвестной в переводе с древнеславянского — как будто бы нет, — рассказала она.

Как высчитать идеальную дату.

Эксперт отметила, что удачными будут дни, нумерологическое значение которых равно девятке, семерке или шестерке. Неблагоприятными считаются дни, значение которых равно двум или восьми.

— Можно легко проверить дату своей свадьбы: для этого нужно сложить все цифры даты, если в результате получилось двузначное число, сложить цифры в нем еще раз. Например, 10 июля 2025 года — это 1+0+7+2+0+2+5=17 и 1+7=8, — говорит Белова.

Лучшие даты в 2025 году.

По ее мнению, во второй половине 2025 года самыми удачными датами для заключения браков будут 9 и 21 сентября, 14 и 28 октября, 5 ноября, а также все дни с 22 по 31 декабря.

— 21 сентября и 22 сентября — дни равноденствия, 14 октября — праздник Покрова Божией Матери. А период с 22 по 31 декабря — праздник новолетия и зимнее солнцестояние, считались теми днями, когда высшие силы особенно благоволят людям, — объяснила нумеролог.

Специалист напомнила, что первым и главным условием счастливого брака была и остается всепобеждающая любовь, для которой нет преград.

— Если люди по-настоящему любят друг друга, все негативные прогнозы и дурные предзнаменования отступят перед великой силой любви, — заключила собеседница «ВМ».

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