«Высшие силы благоволят»: самые удачные даты для свадьбы во второй половине 2025 года

Многие пары верят, что правильный выбор даты свадьбы способен повлиять на гармонию семейной жизни, финансовое благополучие и счастье будущих супругов. «Вечерняя Москва» узнала у нумеролога Евгении Беловой, какие даты для заключения брака во второй половине 2025 года наиболее благоприятные.
Почему это важно.
По словам эксперта, в древние времена день свадьбы был днем перехода, нового рождения, поэтому предки старались заручиться помощью высших сил и получить их благословение на новую жизнь.
— Наши предки относились к заключению брака, как к важнейшей вехе в жизни человека, особенно женщины. Считалось, что во время бракосочетания как бы умирает девушка и рождается женщина — мать и хозяйка дома. Отсюда и традиция носить фату, причем изначально ею закрывали лицо полностью: невесты — неведомой, неизвестной в переводе с древнеславянского — как будто бы нет, — рассказала она.
Как высчитать идеальную дату.
Эксперт отметила, что удачными будут дни, нумерологическое значение которых равно девятке, семерке или шестерке. Неблагоприятными считаются дни, значение которых равно двум или восьми.
— Можно легко проверить дату своей свадьбы: для этого нужно сложить все цифры даты, если в результате получилось двузначное число, сложить цифры в нем еще раз. Например, 10 июля 2025 года — это 1+0+7+2+0+2+5=17 и 1+7=8, — говорит Белова.
Лучшие даты в 2025 году.
По ее мнению, во второй половине 2025 года самыми удачными датами для заключения браков будут 9 и 21 сентября, 14 и 28 октября, 5 ноября, а также все дни с 22 по 31 декабря.
— 21 сентября и 22 сентября — дни равноденствия, 14 октября — праздник Покрова Божией Матери. А период с 22 по 31 декабря — праздник новолетия и зимнее солнцестояние, считались теми днями, когда высшие силы особенно благоволят людям, — объяснила нумеролог.
Специалист напомнила, что первым и главным условием счастливого брака была и остается всепобеждающая любовь, для которой нет преград.
— Если люди по-настоящему любят друг друга, все негативные прогнозы и дурные предзнаменования отступят перед великой силой любви, — заключила собеседница «ВМ».
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