СМИ: Армянского епископа уволили из Ереванского университета после митинга

Епископа Армянской апостольской церкви Анушавана Жамкочяна уволили из Ереванского университета. Причиной стало участие священника в митинге в поддержку предпринимателя Самвела Карапетяна.
Епископ работал в должности декана факультета теологии учебного заведения. Священнослужитель работал на этом посту с 2005 года. Распоряжение об увольнении поступило непосредственно из аппарата правительства Армении, передает 24News.
25 июня в Армении сотрудники правоохранительных органов в масках задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна.
При этом главный редактор канала RT Маргарита Симоньян заявила, что часть граждан в Армении идет за Пашиняном, и на фоне сложившейся в республике ситуации его можно назвать «мизинцем» или «аппендицитом» антихриста.
29 июня президент Франции Эммануэль Макрон создал публикацию на армянском языке, в которой поддержал Никола Пашиняна. Он добавил, что «провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что армяне, проживающие в России, с болью воспринимают происходящее в Армении.