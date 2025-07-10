Зной, толпа и шум: что творится на официальном московском пляже

«Тридцать градусов в тени» опять подкрались незаметно. А на всю гигантскую Москву — всего четыре разрешенных для купания зоны отдыха. В такую погоду, должно быть, там яблоку негде упасть. Поход на один из четырех легальных пляжей, в Тропаревском лесопарке, показал: да, так и есть. И солнце, и толпа, и с ума сойдешь от жары и шума. Но стоит только зайти за «буйки», то есть дойти до стихийного пляжа на том же пруду, как вокруг уже тень и благодать. Правда, вокруг таблички «Купание запрещено».