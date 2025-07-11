В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров

Сколько именно таких автобусов закупит Крым, будет зависеть от поступлений в дорожный фонд, сообщил первый замминистра. Он уточнил, что речь идет о нескольких десятках единиц. После закупки их распределят между муниципалитетами — Симферополем, Керчью, Алуштой и другими регионами. Автобусы будут находится в ведении предприятия «Крымтроллейбус».