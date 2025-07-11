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В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл — РИА Новости Крым. Минтранс Крыма в этом году планирует закупить автобусы большого класса вместимостью порядка 100 пассажиров, они будут курсировать в Симферополе, Керчи и других городах.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский.

«В этом году мы закупим автобусы большого класса, которые могут перевезти за раз порядка 100 пассажиров. Для сравнения: сейчас у нас в Симферополе, например, курсируют автобусы среднего класса на 40 пассажиров», — сказал представитель ведомства.

По словам Козловского, это не только повысит комфорт пассажиров общественного транспорта, но и решит проблему нехватки водителей автобусов в регионе. Новые автобусы оснащены системой звукового оповещения, электронным табло, кондиционерами.

Сколько именно таких автобусов закупит Крым, будет зависеть от поступлений в дорожный фонд, сообщил первый замминистра. Он уточнил, что речь идет о нескольких десятках единиц. После закупки их распределят между муниципалитетами — Симферополем, Керчью, Алуштой и другими регионами. Автобусы будут находится в ведении предприятия «Крымтроллейбус».