Зеленский: Переговоров РФ и Украины пока не будет из-за незавершенных обменов

Переговоры России и Украины пока не состоятся из-за того, что стороны якобы не завершили все согласованные обмены. Об этом в четверг, 10 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. Закончить с теми обменами, которые были условлены в Стамбуле, — заявил Зеленский.
Он назвал новый раунд консультаций российской и украинской сторон «преждевременным», передает Lenta.ru.
4 июля Москва и Киев провели очередной этап санитарных обменов ранеными. В прошлый раз подобная встреча состоялась 26 июня, тогда в Министерстве обороны России отметили, что стороны продолжат гуманитарную работу в этом направлении.
9 июля папа римский Лев XIV встретился с Владимиром Зеленским и вновь предложил ему провести в Ватикане переговоры касательно урегулирования военного конфликта с Россией. В ответ на предложение понтифика лидер киевского режима отметил, что рассчитывает на его помощь в подготовке встречи лидеров высокого уровня.