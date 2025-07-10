Зеленский: Переговоров РФ и Украины пока не будет из-за незавершенных обменов

9 июля папа римский Лев XIV встретился с Владимиром Зеленским и вновь предложил ему провести в Ватикане переговоры касательно урегулирования военного конфликта с Россией. В ответ на предложение понтифика лидер киевского режима отметил, что рассчитывает на его помощь в подготовке встречи лидеров высокого уровня.