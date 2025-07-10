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Зеленский: Переговоров РФ и Украины пока не будет из-за незавершенных обменов

Переговоры России и Украины пока не состоятся из-за того, что стороны якобы не завершили все согласованные обмены. Об этом в четверг, 10 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Переговоры России и Украины пока не состоятся из-за того, что стороны якобы не завершили все согласованные обмены. Об этом в четверг, 10 июля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. Закончить с теми обменами, которые были условлены в Стамбуле, — заявил Зеленский.

Он назвал новый раунд консультаций российской и украинской сторон «преждевременным», передает Lenta.ru.

4 июля Москва и Киев провели очередной этап санитарных обменов ранеными. В прошлый раз подобная встреча состоялась 26 июня, тогда в Министерстве обороны России отметили, что стороны продолжат гуманитарную работу в этом направлении.

9 июля папа римский Лев XIV встретился с Владимиром Зеленским и вновь предложил ему провести в Ватикане переговоры касательно урегулирования военного конфликта с Россией. В ответ на предложение понтифика лидер киевского режима отметил, что рассчитывает на его помощь в подготовке встречи лидеров высокого уровня.