Как выпускникам ссузов и вузов, не работавшим больше года, получить практический опыт работы? Минтруда поясняет

«Те, кто хочет быстро адаптироваться к профессии и прокачать навыки, кому нужен официальный трудовой стаж для резюме, могут обратиться в службу занятости (по месту жительства), где им помогут подобрать вакансию по специальности», — отметили в Минтруда. С соискателем будет заключен срочный трудовой договор на 2−6 месяцев, а государство компенсирует затраты по оплате труда принятого работника (в размере МЗП плюс страховые отчисления). «Исключение составляют бюджетные организации — школы, больницы, госучреждения», — подчеркнули в ведомстве.