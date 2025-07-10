Как выпускникам ссузов и вузов, не работавшим больше года, получить практический опыт работы? Минтруда поясняет

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускники колледжей и вузов, не работавшие больше года, могут получить практический опыт работы по полученной профессии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
Выпускники профессионально-технических учреждений образования, ссузов и вузов (любой специальности), которые не работали больше года по таким причинам, как уход за ребенком в возрасте до 3 лет, воспитание ребенка-инвалида (до 18 лет), прохождение срочной военной или альтернативной службы, могут получить практический опыт работы по полученной профессии.
«Те, кто хочет быстро адаптироваться к профессии и прокачать навыки, кому нужен официальный трудовой стаж для резюме, могут обратиться в службу занятости (по месту жительства), где им помогут подобрать вакансию по специальности», — отметили в Минтруда. С соискателем будет заключен срочный трудовой договор на 2−6 месяцев, а государство компенсирует затраты по оплате труда принятого работника (в размере МЗП плюс страховые отчисления). «Исключение составляют бюджетные организации — школы, больницы, госучреждения», — подчеркнули в ведомстве.
Выпускник получит практический опыт по профессии, официальное трудоустройство, зарплату не ниже минимальной. Сейчас это Br726, при условии, что отработал весь месяц.
Для оформления трудоустройства соискателю потребуются паспорт, диплом или свидетельство об образовании, трудовая книжка (если есть). С ними необходимо обратиться с ближайшую службу занятости. -0-