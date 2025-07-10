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Директору МХАТ Кехману предъявили обвинение в растрате

Обвинение в растрате предъявило следствие директору МХАТ имени М. Горького Владимиру Кехману.

Обвинение в растрате предъявило следствие директору МХАТ имени М. Горького Владимиру Кехману. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.

По информации собеседника агентства, Кехмана не арестовали — его отпустили под подписку о невыезде.

ТАСС также утоняет, что не располагает комментариями правоохранительных и следственных органов.

Ранее стало известно, что в отношении Владимира Кехмана расследуется уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра. Если его вина будет доказана, то ему будет грозить до десяти лет лишения свободы.

Также ранее появилась информация, что Кехман имеет крупную задолженность — больше 17,8 миллиарда рублей. Уточнялось, что он должен по кредитным платежам.

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