Директору МХАТ Кехману предъявили обвинение в растрате

Обвинение в растрате предъявило следствие директору МХАТ имени М. Горького Владимиру Кехману. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его окружение.
По информации собеседника агентства, Кехмана не арестовали — его отпустили под подписку о невыезде.
ТАСС также утоняет, что не располагает комментариями правоохранительных и следственных органов.
Ранее стало известно, что в отношении Владимира Кехмана расследуется уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра. Если его вина будет доказана, то ему будет грозить до десяти лет лишения свободы.
Также ранее появилась информация, что Кехман имеет крупную задолженность — больше 17,8 миллиарда рублей. Уточнялось, что он должен по кредитным платежам.
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