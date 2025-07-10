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Врач Бурлаков опроверг миф о несочетаемости мяса с другими белками

Гастроэнтеролог рекомендовал не бояться сочетать продукты в рационе.

Источник: Аргументы и факты

Распространяемая в соцсетях информация о том, что нужно питаться раздельно и нельзя сочетать разные виды белка в одном приеме пищи, не имеют под собой никаких оснований, заявил врач-диетолог Александр Бурлаков.

«Разные виды белка в одном приеме пищи, конечно же, можно сочетать Наша пищеварительная система, желудочно-кишечный тракт, эволюционировали в таких условиях, что наш организм адаптирован под потребление смешанной пищи. И даже если мы будем потреблять в одном приеме пищи два, три, четыре или пять видов белка, у вас он переварится и все будет отлично», — сказал врач в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что исключение составляют люди, которые имеют серьезные заболевания со стороны ЖКТ, сопровождающиеся проблемами усвоения пищи.

Ранее врач Александр Шишонин рекомендовал пить молоко, когда нет аппетита в жару.