Врач Бурлаков опроверг миф о несочетаемости мяса с другими белками

Распространяемая в соцсетях информация о том, что нужно питаться раздельно и нельзя сочетать разные виды белка в одном приеме пищи, не имеют под собой никаких оснований, заявил врач-диетолог Александр Бурлаков.
«Разные виды белка в одном приеме пищи, конечно же, можно сочетать Наша пищеварительная система, желудочно-кишечный тракт, эволюционировали в таких условиях, что наш организм адаптирован под потребление смешанной пищи. И даже если мы будем потреблять в одном приеме пищи два, три, четыре или пять видов белка, у вас он переварится и все будет отлично», — сказал врач в своем Telegram-канале.
Специалист подчеркнул, что исключение составляют люди, которые имеют серьезные заболевания со стороны ЖКТ, сопровождающиеся проблемами усвоения пищи.
Ранее врач Александр Шишонин рекомендовал пить молоко, когда нет аппетита в жару.