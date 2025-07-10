Врач Бурлаков опроверг миф о несочетаемости мяса с другими белками

«Разные виды белка в одном приеме пищи, конечно же, можно сочетать Наша пищеварительная система, желудочно-кишечный тракт, эволюционировали в таких условиях, что наш организм адаптирован под потребление смешанной пищи. И даже если мы будем потреблять в одном приеме пищи два, три, четыре или пять видов белка, у вас он переварится и все будет отлично», — сказал врач в своем Telegram-канале.