В Ростове в ДТП пострадали пять человек

Утром в четверг, 10 июля, в Ростове на улице Батуринская произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительным данным, 44-летний водитель «Соляриса», двигаясь по улице Батуринская, на пересечении с улицей Кулагина не предоставил преимущество автомобилю «Опель Астра» на главной дороге. В итоге два транспортных средства столкнулись. От удара машины отбросило на автомобиль «Шевроле Каптива».
В результате аварии пострадал водитель и 73-летняя пассажирка «Соляриса», а также водитель «Опель Астры» и его 34-летний и 5-летний пассажиры.