В Ростове в ДТП пострадали пять человек

По предварительным данным, 44-летний водитель «Соляриса», двигаясь по улице Батуринская, на пересечении с улицей Кулагина не предоставил преимущество автомобилю «Опель Астра» на главной дороге. В итоге два транспортных средства столкнулись. От удара машины отбросило на автомобиль «Шевроле Каптива».