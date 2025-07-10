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В Ростове в ДТП пострадали пять человек

В Ростове водитель не уступил автомобилю на главной дороге и допустил столкновение.

Источник: Комсомольская правда

Утром в четверг, 10 июля, в Ростове на улице Батуринская произошло ДТП с пятью пострадавшими. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 44-летний водитель «Соляриса», двигаясь по улице Батуринская, на пересечении с улицей Кулагина не предоставил преимущество автомобилю «Опель Астра» на главной дороге. В итоге два транспортных средства столкнулись. От удара машины отбросило на автомобиль «Шевроле Каптива».

В результате аварии пострадал водитель и 73-летняя пассажирка «Соляриса», а также водитель «Опель Астры» и его 34-летний и 5-летний пассажиры.