«Ъ»: Старовойт оставил прощальное сообщение в общей группе Минтранса

Кроме того, участники прощания с экс-министром подтвердили, что в день своей смерти он успел приехать в министерство и провести оперативное совещание с заместителями. После того как он узнал о собственном увольнении, он поговорил с одним из них. Тот заявил, что в указе об отставке министра «не было ужасных формулировок», говорится в материале.