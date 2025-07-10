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«Ъ»: Старовойт оставил прощальное сообщение в общей группе Минтранса

Покончивший с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт оставил прощальное сообщение в общей группе ведомства после отставки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова прибывших на прощание с чиновником людей.

Покончивший с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт оставил прощальное сообщение в общей группе ведомства после отставки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова прибывших на прощание с чиновником людей.

— Старовойт написал в общую группу, где были, кроме него, его заместители, сообщение, а они не поняли, что оно прощальное. Он написал, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Честь имею», — сообщает газета.

Кроме того, участники прощания с экс-министром подтвердили, что в день своей смерти он успел приехать в министерство и провести оперативное совещание с заместителями. После того как он узнал о собственном увольнении, он поговорил с одним из них. Тот заявил, что в указе об отставке министра «не было ужасных формулировок», говорится в материале.

О смерти Старовойта стало известно днем 7 июля. Около тела экс-министра транспорта было найдено огнестрельное оружие. Предположительно, причина самоубийства бывшего главы ведомства могла быть связана с возможным уголовным делом. Что известно о смерти Старовойта и его карьере — в материале «Вечерней Москвы».

Новый министр транспорта России Андрей Никитин посетил церемонию прощания со Старовойтом. В числе участников траурного мероприятия — вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин, а также министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр цифрового развития Максут Шадаев.

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