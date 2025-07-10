Уже полгода более 96 тысяч самарских пенсионеров получают фиксированную часть пенсии в двойном размере

В Самарской области 96 453 жителя, достигших 80-летнего возраста, получают страховую пенсию по старости с увеличенной фиксированной выплатой, которая удваивается по сравнению со стандартной.
Фиксированная выплата — это базовая часть страховой пенсии, установленная законом. С 1 января 2025 года ее размер составляет 8 907,70 рублей, а для граждан старше 80 лет она увеличивается до 17 815,40 рублей в месяц. Дополнительно предусмотрена надбавка за уход в размере 1 314 рублей, которая также добавляется к фиксированной выплате.
«Перерасчет размера фиксированной выплаты производится проактивно, гражданам не нужно обращаться в Отделение фонда. Повышенная фиксированная выплата начисляется получателю уже в следующем месяце после достижения им соответствующего возраста с доплатой за период со дня достижения 80 лет»", — отметила управляющий Отделением Социального фонда России по Самарской области Елена Кривошеева.
Повышение фиксированной выплаты применяется только к страховой пенсии по старости. Для получателей социальной пенсии или пенсии по потере кормильца такая надбавка не предусмотрена. Граждане с инвалидностью I группы получают увеличенную выплату с момента установления инвалидности, поэтому после 80 лет их пенсия остается неизменной.
Для получения дополнительной информации можно обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России по телефону 8 (800) 100−00−01 (звонок бесплатный). График работы линии Отделения СФР по Самарской области: с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу — с 8:30 до 16:30. Актуальные сведения также публикуются на официальных страницах Отделения в социальных сетях.
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