Уже полгода более 96 тысяч самарских пенсионеров получают фиксированную часть пенсии в двойном размере

Фиксированная выплата — это базовая часть страховой пенсии, установленная законом. С 1 января 2025 года ее размер составляет 8 907,70 рублей, а для граждан старше 80 лет она увеличивается до 17 815,40 рублей в месяц. Дополнительно предусмотрена надбавка за уход в размере 1 314 рублей, которая также добавляется к фиксированной выплате.