В Дагестане построят дорогу к крупнейшему песчаному бархану в Европе

МАХАЧКАЛА, 10 июл — РИА Новости. Подъездная дорога будет построена в Дагестане к бархану Сарыкум, крупнейшему песчаному бархану в Европе, сообщили в пресс-службе министерства по земельным и имущественным отношениям республики.
«В Дагестане обустроят подъезд к Сарыкумскому бархану… В минимуществе Дагестана под руководством вице-премьера — министра Заура Эминова состоялось совещание по передаче земельных участков, прилегающих к проектируемой дороге», — говорится в сообщении.
Речь идет о двух участках общей площадью 3 гектара, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района. По итогам совещания администрации района поручили изменить категорию этих земель и передать их в республиканскую собственность. После этого участки закрепят за «Дагавтодором», который займется строительством дорожного полотна, рассказали в министерстве.
«Бархан Сарыкум — это уникальный природный памятник Дагестана и одно из самых притягательных туристических направлений на Северном Кавказе. Строительство новой дороги станет важным шагом в развитии туристической отрасли региона», — отметили в ведомстве.