В Дагестане построят дорогу к крупнейшему песчаному бархану в Европе

Речь идет о двух участках общей площадью 3 гектара, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района. По итогам совещания администрации района поручили изменить категорию этих земель и передать их в республиканскую собственность. После этого участки закрепят за «Дагавтодором», который займется строительством дорожного полотна, рассказали в министерстве.