«Сил на активные движения мало»: как горожане переносят зной

О том, для кого такая погода особенно опасна, «МК» писал на днях. Напомним, что это пожилые люди и пациенты с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями, а также маленькие дети до трех лет. Всем им нужно соблюдать определенные правила поведения: избегать выхода на улицу с 10 до 17 часов, когда солнце активно, а если и выходить, то идти только по теневой стороне; пить каждый час-полтора воду, чтобы не сгущалась кровь и не было обезвоживания, носить легкую светлую одежду и головные уборы, чтобы не получить тепловой удар, и так далее.