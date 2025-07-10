«Белэнерго»: энергетики делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения. Об этом заявили БЕЛТА в ГПО «Белэнерго».
Заместитель генерального директора по оперативной работе — главный диспетчер ГПО «Белэнерго» Денис Ковалев рассказал, что на текущий момент критических вопросов по электроснабжению важных объектов жизнеобеспечения населения нет. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения и по восстановлению работоспособности 250 трансформаторных подстанций класса напряжения 10 кВт.
«Все организации, входящие в состав “Белэнерго”, работают в круглосуточном режиме. Это касается и аварийно-ремонтной бригады, и оперативного персонала. Поэтому к необходимым переключениям в сети для запитки потребителя по резервным связям всегда приступают в самые короткие сроки», — сказал Денис Ковалев. −0-