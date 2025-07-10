«Белэнерго»: энергетики делают все возможное для оперативного восстановления электроснабжения

«Все организации, входящие в состав “Белэнерго”, работают в круглосуточном режиме. Это касается и аварийно-ремонтной бригады, и оперативного персонала. Поэтому к необходимым переключениям в сети для запитки потребителя по резервным связям всегда приступают в самые короткие сроки», — сказал Денис Ковалев.