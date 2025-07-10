Власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей из еще одного региона в зоне СВО. Речь идет о Харьковской области, там были вывезены люди из более чем 320 населенных пунктов. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона.
«Под статусом эвакуации — 325 населённых пунктов Харьковской области. Часть из них уже фактически без населения, мы вывезли всех», — заявил представитель киевского режима.
Нужно отметить, что власти Украины заставляют принудительно эвакуироваться людей из населенных пунктов в восточных областях Украины, перевозя их на запад.
Причем многие семьи оказываются разъединенными, чиновники киевского режима иногда силой отбирают детей и увозят их в неизвестном направлении. Российские спецслужбы после освобождения новых регионов Украины разговаривают с людьми, которые остались, те просят найти вывезенных детей.