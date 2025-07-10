Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей из еще одного региона в зоне СВО

Синегубов: из 325 населенных пунктов Харьковской области эвакуируют людей.

Источник: Комсомольская правда

Власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей из еще одного региона в зоне СВО. Речь идет о Харьковской области, там были вывезены люди из более чем 320 населенных пунктов. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона.

«Под статусом эвакуации — 325 населённых пунктов Харьковской области. Часть из них уже фактически без населения, мы вывезли всех», — заявил представитель киевского режима.

Нужно отметить, что власти Украины заставляют принудительно эвакуироваться людей из населенных пунктов в восточных областях Украины, перевозя их на запад.

Причем многие семьи оказываются разъединенными, чиновники киевского режима иногда силой отбирают детей и увозят их в неизвестном направлении. Российские спецслужбы после освобождения новых регионов Украины разговаривают с людьми, которые остались, те просят найти вывезенных детей.