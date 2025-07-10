Власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей из еще одного региона в зоне СВО. Речь идет о Харьковской области, там были вывезены люди из более чем 320 населенных пунктов. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Олег Синегубов в эфире всеукраинского телемарафона.