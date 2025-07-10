В регионе РФ построят масштабную трассу до европейского чуда природы

«Речь идет о двух участках общей площадью три гектара, которые сейчас находятся в собственности Кумторкалинского района. По итогам совещания администрации района поручено изменить категорию этих земель и передать их в республиканскую собственность. После этого участки будут закреплены за “Дагавтодором”, который займется строительством дорожного полотна. Строительство новой дороги станет важным шагом в развитии туристической отрасли региона», — говорится в telegram-канале Министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана.