Тебя посадят, а ты не блуди: выяснилось, кто поддержал идею лишать свободы за измену в браке

И посему быстро скатились к шуткам: доказанная супружеская неверность может иметь юридическое значение в ходе слушания дела о расторжении брака, — уточняет юрист Екатерина Руденко. — Но в нечастых частных прецедентах. Чаще, когда на кону большие состояния и алименты. К примеру, если неверная жена, с которой разводится обманутый ею богатый супруг, претендует на полное содержание им после развода. Но как самостоятельное «преступление» измена законом не рассматривается. рассматривалась. А вот другие юристы припоминают, что измена в браке, которая даже при СССР не являлась преступлением даже с точки зрения строгих советских законов, и в наше время бывает наказуема — с помощью шустрого юриста с отличным знанием законодательства РФ. К примеру, с помощью статьи 151 ГК РФ о причинении морального вреда. Периодически обманутые жены выдвигают своим небедным и неверным мужьям материальные иски за свои «рога», но об удовлетворении таковых ничего не известно. По крайней мере с помощью представителей официального закона. И вдруг на этом бесперспективном для криминализации «левака» фоне — поддержка идеи, да еще и мужчинами самого сексуально активного возраста и самой что ни на есть традиционной ориентации.