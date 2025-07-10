Тебя посадят, а ты не блуди: выяснилось, кто поддержал идею лишать свободы за измену в браке

Ввести уголовную ответственность за супружескую неверность предложил замглавы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко, вызвав среди россиян жаркие споры. Вроде бы непопулярное мнение вдруг обрело неожиданных сторонников.
Замглавы хоругвеносцев, судя по всему, человек опытный, и к идее своей он добавил замечание: мол, на любой новый закон находчивые россияне тут же найдут множество способов его обойти. А потому для начала нужно сделать обязательным церковное венчание, чтобы изменщики ощущали свою вину и перед Богом. А чтобы венчались, обряд сей следует пропагандировать. Вот тогда, по мнению церковного менеджера, и брачные узы будут крепче, ибо человек «будет руководствоваться не только государственными законами, но и Божьими заповедями».
Православный деятель не ошибся: первой реакцией Рунета стало не удивление столь резкому повороту, ведь доселе не только в уголовном, но даже в семейном праве РФ не было термина «супружеская неверность», а тут раз — и сразу уголовка, и не условная, а с лишением свободы, — сограждане первым делом озаботились вопросом, как «леваки» от законных половин станут отслеживать?
И посему быстро скатились к шуткам: доказанная супружеская неверность может иметь юридическое значение в ходе слушания дела о расторжении брака, — уточняет юрист Екатерина Руденко. — Но в нечастых частных прецедентах. Чаще, когда на кону большие состояния и алименты. К примеру, если неверная жена, с которой разводится обманутый ею богатый супруг, претендует на полное содержание им после развода. Но как самостоятельное «преступление» измена законом не рассматривается. рассматривалась. А вот другие юристы припоминают, что измена в браке, которая даже при СССР не являлась преступлением даже с точки зрения строгих советских законов, и в наше время бывает наказуема — с помощью шустрого юриста с отличным знанием законодательства РФ. К примеру, с помощью статьи 151 ГК РФ о причинении морального вреда. Периодически обманутые жены выдвигают своим небедным и неверным мужьям материальные иски за свои «рога», но об удовлетворении таковых ничего не известно. По крайней мере с помощью представителей официального закона. И вдруг на этом бесперспективном для криминализации «левака» фоне — поддержка идеи, да еще и мужчинами самого сексуально активного возраста и самой что ни на есть традиционной ориентации.
— При СССР статьи за измену не было, но была система товарищеских судов, — напоминает дежурный по имени Виктор. — То есть каждый коллектив демонстрировал неравнодушие к данному вопросу, а из трудовых коллективов складывался весь социум. И в Стране Советов разводились меньше, чем в демократической России, это доказывают цифры. Потому что развод был позором и означал не то, что ты освободился от уз, как говорят сейчас, а то, что ты не справился, не смог построить семью. А сегодня, по статистике, измена — вторая по частоте причина разводов в России.
— Вам 38, вы свободный и почему?
— Потому что когда я женюсь, хочу быть защищен государством от того, что моя избранница однажды захочет параллелить меня с кем-то более богатым или более усердным в постели.
— Получше выбирать спутницу?
— Женщина всегда милая, пока тебя завоевывает. Но как только получила свое, сразу, как рыба, ищет, где глубже. Моя мама так про мужчин говорит, но сейчас все наоборот. Мужчины не женятся, так как боятся, что через пару лет их начнут сравнивать с каждым встречным-поперечным: Вася богаче, Ваня спортивнее, Вова жену на Мальдивы отвез, и так далее. Если женам будет светить хотя бы публичный разбор преступления против семейных ценностей коллективом, они сто раз подумают, прежде чем попробовать, «а как с Васей».
Судя по аргументам, такую позицию разделят все неуверенные в себе мужчины, которых у нас, хочется верить, не так много. В отличие от стран, все же криминализовавших супружескую неверность. И это, вопреки ожиданиям, не только мусульманские страны, где кару за прелюбодеяние диктует шариат, но и вполне светские. К примеру, в США сегодня практикуют денежное и тюремное наказание за измену в браке сразу 3 штата — Оклахома, Мичиган и Висконсин. А еще 14 штатов вместе с Пуэрто-Рико имеют понятие «измена» в своих административных кодексах, квалифицируя как «мелкое правонарушение». Причем под «супружеской изменой» не всегда подразумевается именно акт физической близости, это может быть и флирт вашей половины с другим человеком, и даже намерение этого флирта: главный признак «измены» — моральные страдания, полученные партнером. Так, в штате Северная Каролина супружеской неверностью считается не только секс, но и когда двое вне брака «непристойно и похотливо общаются». А уж степень похотливости определит суд, благо право в Штатах прецедентное: каждый случай может стать уникальным.
А вот Индия и Китай, несмотря на глубокую приверженность семейным ценностям, понятие «измена» недавно из своих законов убрали, стремясь к европейской тенденции на невмешательство в частную жизнь. Но за Европой им все равно не угнаться, если уж в самом ее сердце, в Швейцарии, все еще действует закон от 1856 года, согласно которому уличенные в измене блудники и блудницы лишаются права заключать новый брак на целых три года после развода. А и конкретной провинции, но в среднем это от 1 до 3 млн вьетнамских донгов, что примерно 1,3 зарплаты среднего вьетнамского служащего. Не разгуляешься — в самом прямом смысле.