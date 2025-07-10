Скандал в российском футболе: изгнание «Торпедо» и задержание судьи

Впервые в современной истории российского футбола одна из старейших команд страны, в которой играл великий Эдуард Стрельцов, по решению Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза изгнана из премьер-лиги за восемь дней до старта нового чемпионата-25/26 с формулировкой «за попытку организации договорных матчей». Впервые футбольный судья задержан полицией по подозрению в участии в договорных матчах. И возможно, что это только вершина огромного айсберга — есть вероятность, что будут и другие задержания в отечественном судейском корпусе. Как есть вероятность, что через некоторое время будут названы новые клубы, в том числе из высшего дивизиона, к кому имеются похожие претензии.
Все очень и очень серьезно. Такого еще никогда не было. Видимо, вслед за Италией, Францией, Испанией настала очередь российскому футболу пройти через горнило очищения. Все, кто так или иначе был связан с ним, хотя бы раз говорили между собой, что договорные матчи и нечестные судьи у нас есть. Но, как только дело доходило до официальных разбирательств, оказывалось, что никто не хочет за свои слова отвечать. Некоторых руководителей клубов даже вызывали в соответствующие комитеты и комиссии Российского футбольного союза и просили пояснить, что именно они имели в виду, бросаясь громкими фразами на пресс-конференциях и в интервью. Оказывалось — не так поняли, или пошутили, или ляпнули сгоряча, с кем не бывает; футбол — это эмоции, вот и переборщили… Например, в 2006 году была история с липецким «Металлургом»: тренер команды Станислав Берников обвинял игроков в сдаче матчей, дело дошло до разборок со стрельбой, работала специальная комиссия РФС. В итоге Берникова уволили с его поста, а экспертный совет РФС, внимательно изучив видеозапись трех матчей команды, попавших под подозрение, не увидел в них признаков нечестной игры.
Прорыв произошел в середине декабря 2020 года, когда контрольно-дисциплинарный комитет футбольного союза признал две игры (в 2021 году к ним добавился третий матч этой же команды) песчанокопской «Чайки» договорными и пожизненно запретил исполнительному директору клуба Олегу Баяну осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Помимо Баяна пожизненно из футбола были исключены судьи Матюнин, Качанов, Мезенцев, Степанищев, Костевич. На пять лет от футбола были отстранены еще несколько официальных лиц этих матчей. Более того, в 2023 году Железнодорожный райсуд Воронежа приговорил Баяна к крупному денежному штрафу. Тогда уже в деле фигурировало десять эпизодов подкупа судей.
В конце ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на всю страну заявил, что в российском судейском корпусе процветает коррупция и с него требовали 36 миллионов рублей за «решенные» вопросы по играм самарских «Крыльев Советов». Примечательно, что в декабре 2024 года дело Баяна в Воронеже отправили на повторное рассмотрение по решению кассационного суда. Более того, ранее, в апреле 2024 года, Баян говорил в интервью «РИА Воронеж», что всего в деле фигурируют 33 человека: судьи, их помощники, а также инспектора матчей. И некоторые из них на тот момент обслуживали матчи премьер-лиги.
Но на какое-то время, после декабря 2024-го, эти разговоры стихли. Пока не начался футбольный армагеддон.
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Обо всем, что происходило с «Торпедо» и вокруг него начиная с 19 июня, «МК» подробно писал практически на ежедневной основе. Напомним лишь, что владелец команды Леонид Соболев и генеральный директор Валерий Скородумов помещены в СИЗО как минимум на два месяца, а главный бухгалтер клуба Елена Волкова находится под домашним арестом. 8 июля полиция задержала судью Богдана Головко, которого подозревают в совершении сознательной ошибки в пользу «Торпедо» в одном из матчей. И среди журналистов, у которых есть какие-то свои неназванные источники, ходят слухи, что среди судей будут еще задержания. Более того, якобы есть еще один клуб из высшего дивизиона, к которому могут быть такие же претензии, как и к «Торпедо». Но это все слухи, обратимся к фактам.
10 июля, как и обещал президент Российского футбольного союза Александр Дюков, за восемь дней до старта нового чемпионата премьер-лиги (который намечен на 18 июля. — Ред.), состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), решившего участь автозаводцев. Перед этим 8 июля завершила свою работу специальная комиссия футбольного союза, определившая, что «противоправное влияние на результаты матчей» действительно имело место.
Решение КДК оказалось, как и ожидалось, суровым. «Торпедо» исключили из участников чемпионата Российской премьер-лиги 2025/2026 и присудили штраф в 5 миллионов рублей. Соболеву запретили на пять лет приближаться к футболу в любом качестве, для Скородумова этот срок составил десять лет.
Все решения приняты на основании дисциплинарного регламента РФС. При этом следствие еще продолжается, и когда состоится суд, и состоится ли он вообще, еще неизвестно.
Поэтому возник вопрос о «презумпции невиновности»: суда не было, а клуб, за который, кстати, в последние дни, не говоря уже о большой армии болельщиков, вступились очень многие известные люди — замминистра иностранных дел России Александр Грушко, вдова легендарного торпедовского футболиста и тренера Валентина Иванова, двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова, авторитетные тренеры Валерий Петраков и Валерий Непомнящий и другие, — уже понес наказание. Какие доводы использовал КДК для вынесения вердикта, надеемся, мы еще узнаем. Но важно понимать, что, во-первых, уже есть итоги расследования спецкомиссии РФС, а во-вторых, как неоднократно говорилось в сообщениях самого футбольного союза, он работает в тесном контакте с МВД. И вероятно, какие-то детали дела не могут быть разглашены, пока идет следствие. К тому же, напомним, санкции в отношении той же «Чайки» и участников того скандала принимались тоже задолго до решения воронежского суда. Так что хочется верить, что аргументов для столь сурового приговора по «Торпедо» и правда было достаточно.
Президент премьер-лиги Александр Алаев уже дал официальную оценку произошедшему. Заявив, что «тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным» и что «КДК РФС принял жесткое, но справедливое решение». А так как нарушение было «крупным», то, как считает Алаев, справедливо, что наказаны не отдельные лица, а весь клуб.
И теперь на повестке сразу несколько еще более серьезных вопросов.
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Вопрос первый: что делать с чемпионатом? В премьер-лиге с момента ее основания в 2021 году всегда играло 16 клубов. Они начинали турнир и доигрывали его до конца. Теперь клубов осталось 15. Что нехорошо в первую очередь для календаря сезона, так как в каждом туре будет одна команда, которой не с кем играть.
«Понимаю, что в данный момент всех волнует судьба освободившегося места в списке участников сезона Российской премьер-лиги. Решение на этот счет будет принято исполкомом РФС в соответствии с уставными документами. Лига готова незамедлительно оказать исполкому любую необходимую помощь», — пообещал нам всем Александр Алаев. Ждем. Но если вдруг решат, что в РПЛ из Первой лиги надо поднять «Оренбург», который покинул чемпионат по спортивному принципу, заняв 15-е место в прошлом турнире, о чем периодически пишут в своих личных телеграм-каналах некоторые спортивные журналисты, то это будет странно. Так как уже были проблемы: «Нижний Новгород», проигравший в стыках «Сочи», оставили в РПЛ решением исполкома РФС, потому что «Химки» не получили лицензию, а сами «Сочи» попали в стыковые матчи, потому что не дали лицензию «Черноморцу». Все-таки хоть какой-то спортивный принцип в футболе должен остаться. Даже если регламентные нормы и позволяют творить подобные чудеса.
С одной стороны, в истории, правда, советского футбола, был чемпионат 1990 года. Тогда грузинские команды «Динамо» (Тбилиси) и «Гурия» (Ланчхути) отказались от участия в турнире, так как Федерация футбола Грузии вышла из состава Федерации футбола СССР. А «Жальгирис» из Вильнюса после первой игры в Одессе, которую он проиграл, снялся с чемпионата. И сезон доигрывали 13 команд. Но тогда вообще были смутные времена, чего уж удивляться, что футболу досталось. Сейчас времена другие.
Вопрос второй: владелец «Торпедо» Соболев 9 июля пригрозил, что если клуб исключат из РПЛ, то он распустит команду. И окончательное решение по этому вопросу должны объявить 11 июля. Такой поворот событий в голове вообще не укладывается.
Вопрос третий: новый генеральный директор «Торпедо» Сергей Синяев заявил, что оценку принятого КДК решения дадут юристы команды. И в ближайшее время стоит ожидать более обширного комментария по дальнейшим действиям футбольного клуба. Если будет подана апелляция, будет ли приостановлено решение КДК? И как далеко готовы зайти руководство и владельцы «Торпедо»?
Вопрос четвертый: как отреагируют на все произошедшее спонсоры и коммерческие партнеры чемпионата? И как отреагирует на то, что одного матча в каждом из 30 туров премьер-лиги не будет, основной телевещатель чемпионата? У которого, возможно, уже запланирован показ рекламы в 240, а не в 210 матчах?
Вопрос пятый: даже ареста одного судьи полицией достаточно для того, чтобы услышать по этому поводу хоть что-то от руководителя судейского комитета Павла Каманцева и Милорада Мажича, руководителя департамента судейства и инспектирования РФС. Правда, последний не очень любит общаться не только со СМИ, но даже с представителями футбольных клубов.
Вопрос шестой: если будут еще задержания судей и еще одну или несколько команд отстранят от чемпионата, как тогда проводить турнир? После решения КДК по «Торпедо» ожидать можно уже чего угодно. Как говорится, «коготок увяз — всей птичке пропасть».
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Теперь дадим волю эмоциям.
Как говорят герои кинобоевиков, достал пистолет — стреляй. Уже было такое — бывший президент РФС Николай Александрович Толстых долго показывал журналистам папку, в которой, по его словам, были материалы по громким коррупционным делам. Но содержания папки никто так и не увидел. И Толстых досрочно переизбрали. Не из-за этого, конечно, однако интересно: что же там было? На этот раз надо идти до конца. И желательно в правильном направлении. Потому что, как написал в своем телеграм-канале известный спортивный журналист Артем Локалов, не московское «Динамо», а именно столичное «Торпедо» самый многострадальный клуб. Тоже 50 лет не был чемпионом. А кубок последний раз брал в 1993-м. А потом распался на несколько команд с более-менее одинаковыми названиями. А затем в 2009-м и вовсе профессиональный статус потерял. Теперь вот «договорняки». Если «Торпедо» и правда распустят его нынешние хозяева (вероятно, такая возможность у них есть, раз грозятся, да и Соболев уже один клуб ликвидировал — речь об украинской команде «Полтава», которой он владел с 2007-го по 2018 год), это будет ужасно. Хотя хочется надеяться, что подобного не произойдет, так как у «Торпедо» есть и другие владельцы. Но дело даже не в этом.
«Торпедо» — это вообще «ВСЁ» даже не в российском, а в мировом футболе. Потому что мирового футбола в его современном состоянии без «Торпедо» не существовало бы. Точнее, футбол бы, конечно, был; он вообще существует с того момента, как в доисторические времена кто-то первым ударил по мячику ногой. Но он был бы не таким, другим. И это не квасной патриотизм. Это мнение зарубежных историков и исследователей футбола.
В начале декабря 2022 года в The New York Times вышла статья известного писателя, автора многочисленных книг по истории футбола Джонатана Уилсона. В которой он серьезно утверждает, что никто из футбольных специалистов не должен сомневаться в том, что «гегенпрессинг» — доминирующий стиль современной игры, — возможно, берет свое начало в Советском Союзе, а историю его распространения по миру надо отсчитывать с товарищеского матча в феврале 1983 года между немецкой командой «Виктория» из города Бакнанг, земля Баден-Вюртемберг, и киевским «Динамо», которым руководил великий тренер Валерий Лобановский. А сам прессинг, появление которого в 60-х годах, можно сказать, ознаменовало рождение современного футбола, был разработан Виктором Масловым, российским тренером, добившимся больших успехов в московском «Торпедо».
Вот цитата из книги Уилсона, которую он упоминал в своей статье: «Тренировочное поле возле Остфильдерна, в лесу, к юго-востоку от Штутгарта. Февраль 1983 года. Местная команда шестого дивизиона “Виктория” из Бакнанга играет товарищеский матч с киевским “Динамо” Валерия Лобановского, которое зимует в Sportschule Ruit. Для молодого играющего тренера “Виктории” Ральфа Рагника эта игра стала откровением. Когда мяч выходил из игры для вбрасывания на ранней стадии, Рагник считал игроков “Динамо”, наивно полагая, что они вывели на поле лишнего. Они этого не делали, но свирепость их давления была такова, что казалось, будто их больше. Так было посажено семя Маслова и Лобановского, которое оказало глубокое влияние на тактическое развитие всего современного футбола».
И если, возможно, уж в таком клубе дошли до того, что «работают с судьями», то что тогда вообще творится в нашем футболе?!
Конечно, наш чемпионат не первый, с которым случился подобный кошмар. В 80-х годах прошлого века в Италии гремел скандал «Тотонеро», когда сотрудники и владельцы нескольких клубов обвинялись в ставках; а в 2006 году итальянский «Ювентус» из-за коррупции понизили в классе. Были скандалы во Франции и Испании, да и в других европейских странах без них не обходилось. Главное не это.
Видимо, и правда количество отдельно взятых сомнительных эпизодов переросло в качественный нарыв на теле нашего футбола. Избавиться от которого теперь возможно лишь хирургическим путем — отсекая зараженные части этого самого тела. Но расформировывать команды, создававшие его славу, — право, чересчур! У врачей есть золотое правило — «не навреди».
Об этом надо помнить.
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Как сообщил «Матч ТВ», в пятницу, 11 июля, состоится бюро исполкома РФС. В заочном режиме будет решено, кто заменит «Торпедо» в чемпионате премьер-лиги. Очень хочется, чтобы хотя бы это решение не обернулось новым скандалом. Пожалуйста, хватит!