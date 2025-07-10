Скандал в российском футболе: изгнание «Торпедо» и задержание судьи

Как говорят герои кинобоевиков, достал пистолет — стреляй. Уже было такое — бывший президент РФС Николай Александрович Толстых долго показывал журналистам папку, в которой, по его словам, были материалы по громким коррупционным делам. Но содержания папки никто так и не увидел. И Толстых досрочно переизбрали. Не из-за этого, конечно, однако интересно: что же там было? На этот раз надо идти до конца. И желательно в правильном направлении. Потому что, как написал в своем телеграм-канале известный спортивный журналист Артем Локалов, не московское «Динамо», а именно столичное «Торпедо» самый многострадальный клуб. Тоже 50 лет не был чемпионом. А кубок последний раз брал в 1993-м. А потом распался на несколько команд с более-менее одинаковыми названиями. А затем в 2009-м и вовсе профессиональный статус потерял. Теперь вот «договорняки». Если «Торпедо» и правда распустят его нынешние хозяева (вероятно, такая возможность у них есть, раз грозятся, да и Соболев уже один клуб ликвидировал — речь об украинской команде «Полтава», которой он владел с 2007-го по 2018 год), это будет ужасно. Хотя хочется надеяться, что подобного не произойдет, так как у «Торпедо» есть и другие владельцы. Но дело даже не в этом.