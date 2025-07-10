Стоимость биткоина превысила 113 тысяч долларов и обновила исторический максимум

Курс биткоина в четверг, 10 июля, впервые превысил отметку в 113 тысяч долларов, обновив исторический максимум, который был установлен 9 июля.
Стоимость криптовалюты достигла 113 377 долларов на американской криптобирже Coinbase в паре с долларом. Согласно данным крупнейшей по торговым объемам криптобирже Binance, максимальное значение биткоина в паре со стейблкоином USDT составило 113 502 доллара.
По информации РБК, рост биткоина сопровождается высоким институциональным спросом — в американские биржевые фонды криптовалюты на протяжении нескольких дней подряд поступает чистый приток капитала, который доходит до 100 миллионов долларов в день.
9 июля в 22:55 по московскому времени курс биткоина впервые превысил отметку в 112 тысяч долларов. Доля этой валюты в общей капитализации криптовалютного рынка превышает 64 процента.
С 10 июня Московская биржа начала расчет и публикацию индекса биткоина под кодом MOEXBTC. Его будут считать как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов избранных торговых площадок.