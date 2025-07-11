Старовойт закончил прощальное сообщение в чате Минтранса словами «честь имею»

В день отставки 7 июля Старовойт провел оперативное совещание с заместителями, а после этого узнал о своем увольнении. Как рассказал участник церемонии, коллеги изначально не поняли, что это прощание. После оглашения указа об отставке Старовойт обсудил ситуацию с одним из замов, который отметил, что формулировки указа «не содержат ничего ужасного» и «будущее есть».