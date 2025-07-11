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Старовойт закончил прощальное сообщение в чате Минтранса словами «честь имею»

Бывший министр транспорта Роман Старовойт перед уходом из жизни оставил прощальное сообщение в рабочем чате ведомства. Об этом один из участников церемонии прощания с экс-министром рассказал спецкорреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову.

Источник: РИА "Новости"

В день отставки 7 июля Старовойт провел оперативное совещание с заместителями, а после этого узнал о своем увольнении. Как рассказал участник церемонии, коллеги изначально не поняли, что это прощание. После оглашения указа об отставке Старовойт обсудил ситуацию с одним из замов, который отметил, что формулировки указа «не содержат ничего ужасного» и «будущее есть».

По словам собеседника «Ъ», тогда бывший министр написал в общий чат со своими заместителями, что занимался полезным для страны делом, и в конце добавил: «Честь имею».

В тот же день тело Романа Старовойта было найдено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. СКР назвал официальной версией самоубийство. Сегодня в Москве прошла церемония прощания.

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