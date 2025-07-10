Умер Бан Хэй Мин, комик, сыгравший в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

В возрасте 43 лет умер комик Бан Хэй Мин. Он был известен многим в мире по роли в фильме популярной серии «Астерикс и Обеликс». Если точнее, Мин сыграл в самом последнем фильме, именуемом «Поднебесная». О смерти артиста сообщила французская газета Parisien.