Умер Бан Хэй Мин, комик, сыгравший в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

В возрасте 43 лет умер комик Бан Хэй Мин. Он был известен многим в мире по роли в фильме популярной серии «Астерикс и Обеликс». Если точнее, Мин сыграл в самом последнем фильме, именуемом «Поднебесная». О смерти артиста сообщила французская газета Parisien.
«С бескрайней грустью мы вынуждены сообщить о трагичном уходе нашего друга, нашего выдающегося артиста Бан Хэй Мина», — цитирует газета продюсера Филиппа Дейма, продвигавшего Мина.
Столь преждевременная кончина, само собой, вызвала вопросы у правоохранительных органов. Полиция Парижа уже занимается расследованием его гибели. Пока главная версия — несчастный случай, однако подробности не сообщаются.
Ранее KP.RU сообщил, что 5 июля 2025 года стало известно о смерти актёра Андрея Бурдухаева, известного россиянам по сериалу «Мухтар».