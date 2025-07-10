Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Бан Хэй Мин, комик, сыгравший в фильме «Астерикс и Обеликс: Поднебесная»

Французский комик Бан Хэй Мин умер в возрасте 43 лет.

В возрасте 43 лет умер комик Бан Хэй Мин. Он был известен многим в мире по роли в фильме популярной серии «Астерикс и Обеликс». Если точнее, Мин сыграл в самом последнем фильме, именуемом «Поднебесная». О смерти артиста сообщила французская газета Parisien.

«С бескрайней грустью мы вынуждены сообщить о трагичном уходе нашего друга, нашего выдающегося артиста Бан Хэй Мина», — цитирует газета продюсера Филиппа Дейма, продвигавшего Мина.

Столь преждевременная кончина, само собой, вызвала вопросы у правоохранительных органов. Полиция Парижа уже занимается расследованием его гибели. Пока главная версия — несчастный случай, однако подробности не сообщаются.

Ранее KP.RU сообщил, что 5 июля 2025 года стало известно о смерти актёра Андрея Бурдухаева, известного россиянам по сериалу «Мухтар».