Главврач московской клиники объяснил, почему доктор в хиджабе не принимает мужчин

Главврач клиники в московском Перово объяснил, почему врач в хиджабе не принимает мужчин. Информация об этом появилась сегодня в телеграм-каналах. Сообщалось, что мужчина пытался записаться на приме к врачу, но в клинике якобы ответили, что доктор не принимает мужчин по религиозным соображениям.