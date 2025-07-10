Главврач московской клиники объяснил, почему доктор в хиджабе не принимает мужчин

Главврач клиники в московском Перово объяснил, почему врач в хиджабе не принимает мужчин. Информация об этом появилась сегодня в телеграм-каналах. Сообщалось, что мужчина пытался записаться на приме к врачу, но в клинике якобы ответили, что доктор не принимает мужчин по религиозным соображениям.
По словам главврача, приложенная к посту аудиозапись подделка, администратора с таким голосом в клинике нет, а отказ по религиозным соображениям также является выдумкой блогеров. Об этом пишет ИА Регнум.
Собеседник издания объяснил, что доктор, о котором идет речь, мужчин не принимает из-за отсутствия необходимых лицензий и сертификатов, так как она специализируется на женских проблемах. Кроме того у нее полная запись, поэтому к ней не записаться.
При этом врач решила уволиться из-за поступающих ей угроз и общественного резонанса, добавил главный врач клиники.
Ранее сообщалось, что 44-летняя уроженка Дагестана обратилась в столичную полицию с заявлением о насилии. Речь идет о сексуальном насилии со стороны малознакомого мужчины, ранее женщина с ним не пересекалась в реальной жизни.