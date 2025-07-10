Врач Коновалов назвал идеальную разницу в возрасте между супругами

Идеальная разница в возрасте супругов для семейного счастья составляет от нуля до трех лет, заявил в программе «Жить здорово!» хирург-офтальмолог Михаил Коновалов.
Врач сослался на исследование, проведенное в Германии, где наблюдали почти 20 тысяч пар в течение 13 лет. Согласно его результатам, чем больше будет разница, тем хуже потом станет кому-то одному в этой семье, отметил он.
Коновалов рассказал, что даже если изначально в семье с большой разницей было все нормально, то по прошествии нескольких лет «один из супругов становился несчастным».
Таким образом, с течением времени большая разница в возрасте может негативно сказаться на семейном счастье, отметил он.
Ранее врач-реаниматолог Герман Гандельман рассказал, что у мужчин-холостяков риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями и умереть выше на 40% по сравнению с женатыми мужчинами.