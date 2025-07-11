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В аэропорту Пулково появилась вторая курительная комната

Новое пространство предназначено исключительно для использования электронных систем нагревания табака.

В терминале аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург) начала работу вторая курительная комната, предназначенная исключительно для использования электронных систем нагревания табака. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

Пространство доступно только для совершеннолетних пассажиров, с ограничениями по количеству одновременно находящихся внутри людей. Это уже вторая курилка в аэропорту — первая открылась 1 июля, изначально с платным посещением (500 рублей за разовый вход). Однако после обращения депутата Госдумы Сергея Боярского («Единая Россия») в ФАС с требованием проверить обоснованность тарифов, администрация аэропорта «по многочисленным просьбам» отменила плату.

Обе курительные комнаты продолжают работать в штатном режиме, соблюдая установленные законом ограничения для подобных зон в общественных местах.

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