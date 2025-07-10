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В Таганроге подрядчика поймали на хищении более 700 тысяч на ремонте дороги

Подрядчик в Таганроге внес в документацию недостоверные сведения об объеме работ.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге прокуратура провела проверку и выявила мошеннические действия подрядчика при ремонте дороги. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Организация ремонтировала улицу Ленина в соответствии с условиями муниципального контракта. Однако в итоговую документацию подрядчик внес фальшивые сведения об объеме выполненных работ. Но деньги фирме перечислили согласно условиям контракта.

— Мошенническими действиями подрядчика бюджету причинен ущерб на сумму свыше 700 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В итоге было возбуждено уголовное дело.