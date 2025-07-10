В Таганроге подрядчика поймали на хищении более 700 тысяч на ремонте дороги

В Таганроге прокуратура провела проверку и выявила мошеннические действия подрядчика при ремонте дороги. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Организация ремонтировала улицу Ленина в соответствии с условиями муниципального контракта. Однако в итоговую документацию подрядчик внес фальшивые сведения об объеме выполненных работ. Но деньги фирме перечислили согласно условиям контракта.
— Мошенническими действиями подрядчика бюджету причинен ущерб на сумму свыше 700 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
В итоге было возбуждено уголовное дело.