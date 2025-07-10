Почему произошел технический сбой с банковскими картами, рассказали в Нацбанке

«Деньги никуда не исчезли. Никто их не списывал. Это не была вирусная атака или взлом, а определенный технический сбой при очередном обновлении системы. Могли пострадать все, в том числе сотрудники Национального банка, Белорусского межбанковского расчетного центра и обычные граждане», — добавил Андрей Картун. -0-