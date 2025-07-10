Почему произошел технический сбой с банковскими картами, рассказали в Нацбанке

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почему произошел технический сбой с банковскими картами, рассказал заместитель председателя правления Национального банка Андрей Картун, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Нацбанк: банки индивидуально разбираются со случаями некорректного восстановления баланса по картам.
«Действительно, вчера утром в системе произошел технический сбой. Он был связан с очередным плановым обновлением системы и затронул определенные банки. Многие могли увидеть отрицательный баланс или какое-то списание денежных средств», — сказал Андрей Картун.
По его словам, сегодня Национальный банк отмечает, что действия работоспособной системы полностью восстановлены. И в том числе сами банки информируют, что исправили все ошибки.
«Деньги никуда не исчезли. Никто их не списывал. Это не была вирусная атака или взлом, а определенный технический сбой при очередном обновлении системы. Могли пострадать все, в том числе сотрудники Национального банка, Белорусского межбанковского расчетного центра и обычные граждане», — добавил Андрей Картун. -0-