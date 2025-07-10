Капуста дешевеет, чай дорожает: что произошло с ценами на продукты в июне

В АКОРТ уточнили, что в июне средний уровень торговой наценки на социально значимые товары категории «первая цена» составил 2,9%. При этом ряд продуктов в сетевой рознице реализовывались по стоимости ниже закупочной: сахар-песок — на 4,8%, морковь — на 3,5%, тушка цыпленка-бройлера — на 3,3%, подсолнечное масло — на 2,7%, а свекла — на 1% дешевле.