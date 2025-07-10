Нашли ли близняшки счастье: чем закончился нашумевший сериал «Сестры»

Соня заявляет Сергею, что все еще не помнит его и уже полюбила другого. Алиса добавляет, что хочет остаться с Сергеем и убеждает его, что мужчина и сам уже привык жить с другой женщиной. Мать девочек соглашается с тем, что им не нужно меняться снова, но предлагает им остаться с новыми именами, чтобы сохранить тайну о подмене.