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Временные ограничения в трех московских аэропортах сняты

Временные ограничения, которые были введены в трех московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения в трех московских аэропортах были сняты.

Временные ограничения, которые были введены в трех московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Домодедово, Внуково и Жуковском», — написал Кореняко в telegram-канале. Ранее они вводились для безопасности полетов воздушных судов, отметил он.

Ранее стало известно, что подобные ограничения были введены в воздушной гавани Калуги. А вот международный аэропорт Шереметьево полностью вернулся к штатному режиму работы.