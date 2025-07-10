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Турник сломался под акробатом во время номера в российском цирке

В Санкт-Петербурге во время представления в Цирке на Фонтанке под акробатом сломался турник.

В Санкт-Петербурге во время представления в Цирке на Фонтанке под акробатом сломался турник. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT в четверг, 10 июля.

По информации издания, инцидент случился в первом акте вечернего представления.

Три гимнаста раскручивались на круговом турнике, в какой-то момент конструкция сломалась, один из артистов упал на пол, ударившись спиной и затылком.

Акробат нашел в себе силы самостоятельно встать, поблагодарил публику и ушел за кулисы. Подробностей о его состоянии пока нет.