Морское сообщение запустят между Россией и Абхазией

Морское сообщение запустят между Сочи и Сухумом. Об этом в четверг, 10 июля, сообщила директор филиала Росморпорта в Сухуме Анна Фоменко.
Тестовый рейс между двумя городами планируется выполнить на судне на подводных крыльях «Комета 120М». Подготовка завершится к воскресенью, 13 июля. Дистанция между Сочи и Сухумом составляет примерно 150 километров, передает RT.
Также с 1 мая после 30-летнего перерыва возобновились прямые регулярные авиарейсы между Россией и Абхазией. Сухумский аэропорт, построенный в 1960-х годах, не работал с 1993 года из-за грузино-абхазской войны. В октябре 2023 года заключили соглашение о его реконструкции, а 7 февраля 2025 года аэропорт принял тестовый рейс из Москвы.
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