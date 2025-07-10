Морское сообщение запустят между Россией и Абхазией

Также с 1 мая после 30-летнего перерыва возобновились прямые регулярные авиарейсы между Россией и Абхазией. Сухумский аэропорт, построенный в 1960-х годах, не работал с 1993 года из-за грузино-абхазской войны. В октябре 2023 года заключили соглашение о его реконструкции, а 7 февраля 2025 года аэропорт принял тестовый рейс из Москвы.