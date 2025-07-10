Врачам удалось укрепить кости ребенка с редким заболеванием

Сложнейшую операцию пациенту с «хрустальными» костями провели травматологи Российской детской клинической больницы. Специалисты укрепили кость ребенка изнутри особыми телескопическими штифтами, которые удлиняются по мере роста пациента.
Как узнал «МК», пациентом РДКБ стал 11-летний мальчик из Самарской области, который с рождения страдает от несовершенного остеогенеза. Из-за повышенной ломкости костей таких детей еще называют «хрустальными».
Ребенок чаще других сталкивался с переломами, но родители не догадывались о наследственной патологии. Подозрения возникли только после критического случая. Мальчик сломал голень, а после длительного восстановления и снятия гипса сделал несколько шагов и сразу сломал ту же кость повторно.
Самым эффективным методом лечения в таких случаях считается установка телескопических штифтов. Эта технология используется для укрепления длинных костей, наиболее подверженных переломам.
Проведение операции в случае с этим пациентом потребовало подготовки. Штифт можно установить только в идеально прямую кость. Но из-за двух переломов подряд большеберцовая кость ребенка была сильно деформирована. Поэтому предварительно хирурги провели остеотомию — контролируемый перелом для сращения по ровной оси.
Когда кость стала достаточно прямой, врачи провели операцию по установке штифта. Это устройство состоит из двух частей — полой и сплошной, которые вставляются одна в другую, а затем вводятся в кость на всю ее длину. По мере роста ребенка эти части выдвигаются одна из другой и удлиняются вместе с костью.
Вскоре врачи планируют провести аналогичные операции на обеих бедренных костях и второй голени, чтобы полностью стабилизировать ноги ребенка.