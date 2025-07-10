Врачам удалось укрепить кости ребенка с редким заболеванием

Когда кость стала достаточно прямой, врачи провели операцию по установке штифта. Это устройство состоит из двух частей — полой и сплошной, которые вставляются одна в другую, а затем вводятся в кость на всю ее длину. По мере роста ребенка эти части выдвигаются одна из другой и удлиняются вместе с костью.