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Отменены ограничения для трех московских аэропортов

В московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский», как проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко, отменены ограничения на прием и выпуск авиарейсов.

В московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский», как проинформировал представитель Росавиации Артем Кореняко, отменены ограничения на прием и выпуск авиарейсов.

Ранее — за 1 час 10 минут до этого — представитель ведомства сообщал о введении ограничений из соображений безопасности.

Минобороны РФ уточняло, что в период с 17:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО были уничтожены 26 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе над Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин за вечер четырежды сообщал: на подлете к столице был сбит дрон.

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