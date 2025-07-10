Президент Румынии Дан опротестовал запрет создания фашистских организаций

Никушор Дан обратил внимание, что в Румынии нет четких правовых понятий терминов «легионер» и «фашист». Он указал на отсутствие ясности в понимании фашистских, легионерских, расистских или ксенофобских материалов в плане их содержания. Румынский лидер также заявил, что в подобных условиях трактовка закона о запрете организаций может вести к «усилению напряжения в обществе».