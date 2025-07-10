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Президент Румынии Дан опротестовал запрет создания фашистских организаций

В Румынии приняли закон о запрете создания фашистских, легионерских, расистских или ксенофобских организаций в июне.

Источник: Аргументы и факты

Президент Румынии Никушор Дан опротестовал в Конституционном суде запрет на создание фашистских и легионерских организаций, пишет РИА Новости.

Никушор Дан обратил внимание, что в Румынии нет четких правовых понятий терминов «легионер» и «фашист». Он указал на отсутствие ясности в понимании фашистских, легионерских, расистских или ксенофобских материалов в плане их содержания. Румынский лидер также заявил, что в подобных условиях трактовка закона о запрете организаций может вести к «усилению напряжения в обществе».

Как отмечает агентство, румынский парламент принял закон о запрете создания фашистских, легионерских, расистских или ксенофобских организаций в начале июня.