У девушки Старовойта начались личные и бытовые проблемы

Копылова учится в ординатуре в МНИОИ имени Герцена и планирует стать онкоортопедом. Как пишет Telegram-канал, она опасается, что ее отчислят. Источники Telegram-канала указывают, что Полина в общении с близкими товарищами говорит, что «не воровала деньги» и Старовойт не посвящал ее в свои дела.