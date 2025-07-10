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У девушки Старовойта начались личные и бытовые проблемы

Возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта Полина осталась без жилья и вынуждена снимать номер в гостинице в Москве. В родной Курск девушка не возвращается, потому что там ей якобы «угрожает опасность». Сегодня в траурном зале ЦКБ состоялось прощание со Старовойтом. Возле гроба сидели только бывшая жена и две дочери.

Источник: Газета.Ру

Возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта Полина осталась без жилья и вынуждена снимать номер в гостинице в Москве. В родной Курск девушка не возвращается, потому что там ей якобы «угрожает опасность». Сегодня в траурном зале ЦКБ состоялось прощание со Старовойтом. Возле гроба сидели только бывшая жена и две дочери.

«Не воровала деньги».

Девушка экс-министра транспорта Романа Старовойта осталась без жилья и вынуждена снимать номер в московской гостинице, пишет Telegram-канал Mash.

Прежде 25-летняя Полина Копылова жила в доме Старовойта в Подмосковье, но после его смерти недвижимость опечатали, и ей пришлось съехать. Также правоохранители опечатали и квартиру бывшего министра в районе Патриарших прудов в Москве, в которой жила мать Копыловой.

По информации источников Mash, из-за всех произошедших событий девушка начала страдать бессонницей.

Она уверена, что не может вернуться в родной Курск, так как там ей якобы грозит опасность. Девушке на это «кто-то намекнул». О какой опасности может идти речь, не уточняется.

Копылова учится в ординатуре в МНИОИ имени Герцена и планирует стать онкоортопедом. Как пишет Telegram-канал, она опасается, что ее отчислят. Источники Telegram-канала указывают, что Полина в общении с близкими товарищами говорит, что «не воровала деньги» и Старовойт не посвящал ее в свои дела.

«Первая леди» Курска.

Полина Копылова стала первой вице-мисс конкурса красоты «Маленькая супермодель Курска» в возрасте 12 лет и отправилась выступать на «Маленькой супермодели мира» в Греции. Девушка занималась модельным бизнесом с 2017 года.

Со слов жителей Курска, мать Копыловой раньше работала на центральном рынке города и торговала вещами.

Известно, что со Старовойтом она познакомилась в 2021 году, девушку называли «будущей первой леди Курска».

В 2024 году она окончила Курский государственный медицинский университет. Свои отношения с 53-летним министром девушка особо не афишировала.

Экс-министр транспорта Роман Старовойт, об отставке которого было объявлено утром 7 июля, покончил с собой в Одинцовском районе Подмосковья. Его тело нашли в кустах, рядом была припаркована его Tesla.

Первой из близких экс-министра на место происшествия приехала Полина. Именно она опознала Старовойта.

Прощание с экс-министром.

Прощание со Старовйотом состоялось 10 июля в траурном зале Центральной клинической больницы. Президент России Владимир Путин на нее не приехал. В Кремле заявили, что у главы государства «сегодня другой рабочий график».

В ЦКБ прибыли новый глава Минтранса Андрей Никитин, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Александр Новак и Дмитрий Патрушев, министр цифрового развития Максут Шадаев, глава Минкультуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников и другие.

На церемонию прощания со Старовойтом пришла его бывшая супруга Светлана. Они вместе с дочерьми Ангелиной и Анастасией сидели возле гроба.

В 2021 году Старовойт развелся с супругой.

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