Супермодель Паулина Поризкова объявила, что выйдет замуж

60-летняя артистка опубликовала в личном блоге видеозапись, на которой она сидит в салоне автомобиля со своим избранником, 62-летним сценаристом и режиссером Джеффом Гринштейном. Она также продемонстрировала ладонь с широким кольцом серебряного цвета на безымянном пальце.