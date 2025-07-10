Супермодель Паулина Поризкова объявила, что выйдет замуж

Известная американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова рассказала, что выйдет замуж.
60-летняя артистка опубликовала в личном блоге видеозапись, на которой она сидит в салоне автомобиля со своим избранником, 62-летним сценаристом и режиссером Джеффом Гринштейном. Она также продемонстрировала ладонь с широким кольцом серебряного цвета на безымянном пальце.
— Он спросил, — подписала видеоролик модель.
2 мая российская актриса Агата Муцениеце объявила, что выходит замуж за Петра Дрангу. На опубликованных артисткой фотографиях видно, что мужчина сделал ей предложение на фоне живописных гор во время их отдыха.
8 июля стало известно, что российская фигуристка Аделина Сотникова вышла замуж за теннисиста Дмитрия Попко спустя три года после рождения их общего сына. Пара спортсменов долго откладывала свадебную церемонию — Сотникова начала шутить, что до свадьбы их общий сын должен подрасти.
7 июля гимнастка Дина Аверина рассказала, что сыграла свадьбу в Москве с фигуристом Дмитрием Соловьевым.