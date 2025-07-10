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Самый жаркий день июля: фоторепортаж с московских пляжей

В тридцатиградусную жару московские зоны отдыха у воды — даже те, где не разрешено купание — притягивают тысячи горожан. Большинство ограничивается загоранием — благо, раздевалки и другая инфраструктура здесь есть — но самые смелые все-таки окунаются в воду. Фоторепортаж «МК» — с зоны отдыха Борисовские пруды на юге столицы.

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10 июля 2025 года погода в столице побила очередной рекорд — столбик термометра дотянулся до 33,7 градуса, это самое жаркое 10 июля за всю историю московских метеонаблюдений. В тридцатиградусную жару московские зоны отдыха у воды — даже те, где не разрешено купание — притягивают тысячи горожан. Большинство ограничивается загоранием — благо, раздевалки и другая инфраструктура здесь есть — но самые смелые все-таки окунаются в воду. Фоторепортаж «МК» — с зоны отдыха Борисовские пруды на юге столицы.