Самый жаркий день июля: фоторепортаж с московских пляжей

10 июля 2025 года погода в столице побила очередной рекорд — столбик термометра дотянулся до 33,7 градуса, это самое жаркое 10 июля за всю историю московских метеонаблюдений. В тридцатиградусную жару московские зоны отдыха у воды — даже те, где не разрешено купание — притягивают тысячи горожан. Большинство ограничивается загоранием — благо, раздевалки и другая инфраструктура здесь есть — но самые смелые все-таки окунаются в воду. Фоторепортаж «МК» — с зоны отдыха Борисовские пруды на юге столицы.