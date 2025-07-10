Двое мужчин увидели тонущего ребенка и бросились на помощь: Они погибли, а мальчик жив

В Японии двое мужчин пытались спасти тонущего в реке подростка с ограниченными возможностями, но утонули сами. Об этом сообщает газета Japan Today.
Как отмечает издание, трагедия произошла еще 5 июля. Тогда в селе Камикацу, расположенном в префектуре Токусима, помогающая детям-инвалидам организация устроила кемпинг на берегу реки Кацуура. Однако в какой-то момент все пошло не по плану.
42-летний сотрудник организации и 18-летний выпускник заметили, что купающийся в реке подросток начал тонуть. Недолго думая, они бросились его спасать. Вот только мужчины не учли силу течения. Именно оно и снесло «спасателей».
В итоге оба пропали. Спустя время сотрудники экстренных служб обнаружили их тела без признаков жизни. При этом сам мальчик, которому они пытались помочь, был благополучно спасен. Другие люди вытащили его на берег.
Не менее ужасающий случай недавно произошел в США. Там женщина смогла выжить после двух недель заточения, пыток и погребения заживо. Несчастную держал в сарае ее же бывший возлюбленный. Тем не менее, она выбралась и даже сама обратилась в полицию. Теперь правоохранительные органы расследуют инцидент.