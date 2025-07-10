Двое мужчин увидели тонущего ребенка и бросились на помощь: Они погибли, а мальчик жив

Не менее ужасающий случай недавно произошел в США. Там женщина смогла выжить после двух недель заточения, пыток и погребения заживо. Несчастную держал в сарае ее же бывший возлюбленный. Тем не менее, она выбралась и даже сама обратилась в полицию. Теперь правоохранительные органы расследуют инцидент.