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В Адыгее зафиксировали массовое отравление морепродуктами в одном из кафе

Массовое отравление морепродуктами зафиксировали в Майкопе Республики Адыгея.

Массовое отравление морепродуктами зафиксировали в Майкопе Республики Адыгея. По информации Следственного комитета, местные жители посещали одно из заведения города.

По информации СКР, в ряде СМИ появилась информация, что некоторые жители попали в больницу.

Региональный следственный комитет организовал процессуальную проверку по данному факту. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского ведомства возбудить уголовное дело.

Ранее массовое отравление зафиксировали в Магармкентском районе Республики Дагестан. По имеющимся данным, более трехсот человек почувствовали себя плохо после употребления водопроводной воды.

По информации республиканского минздрава, большинство пострадавших — 294 человека — дети. На стационарном лечении остаются 93 пациента.