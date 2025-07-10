В Адыгее зафиксировали массовое отравление морепродуктами в одном из кафе

Массовое отравление морепродуктами зафиксировали в Майкопе Республики Адыгея. По информации Следственного комитета, местные жители посещали одно из заведения города.
По информации СКР, в ряде СМИ появилась информация, что некоторые жители попали в больницу.
Региональный следственный комитет организовал процессуальную проверку по данному факту. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского ведомства возбудить уголовное дело.
Ранее массовое отравление зафиксировали в Магармкентском районе Республики Дагестан. По имеющимся данным, более трехсот человек почувствовали себя плохо после употребления водопроводной воды.
По информации республиканского минздрава, большинство пострадавших — 294 человека — дети. На стационарном лечении остаются 93 пациента.